باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در جدیدترین اظهارات خود، بدون اینکه صراحتا آمریکا را به عنوان کشور متجاوز اعلام کند، صرفا به گفتن این نکته بسنده کرد که نسبت به تشدید درگیریهای نظامی میان آمریکا و ایران، بهویژه حملات به زیرساختهای غیرنظامی ایران و دیگر نقاط منطقه «عمیقاً نگران» است.
فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز جمعه به خبرنگاران گفت: «دبیرکل همچنان عمیقاً نگران ادامه تشدید تنشهای نظامی میان ایران و ایالات متحده است. او بهویژه درباره حملات به زیرساختهای غیرنظامی ایران و سراسر منطقه ابراز نگرانی میکند.» وی تأکید کرد که چنین حملاتی «غیرقابل قبول» هستند.
وی افزود گوترش خواستار افزایش تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به راهحلی «صلحآمیز و پایدار» شده و تأکید کرده است که هرگونه توافق باید شامل «احیای کامل حقوق و آزادیهای بینالمللی کشتیرانی در تنگه هرمز و مناطق پیرامونی آن» باشد.
اظهارات او پس از آن مطرح شد که نیروهای آمریکایی بامداد جمعه، در ششمین شب متوالی، پنج پل و چندین نقطه در جنوب ایران را هدف حمله قرار دادند.
رسانههای ایرانی گزارش دادند که در حملات به بندرعباس، بندرخمیر، جزیره قشم، سیریک و ایرانشهر دستکم هشت نفر به شهادت رسیده و چندین نفر دیگر زخمی شدند.
منبع: آناتولی