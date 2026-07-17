باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رویترز ادعا میکند پنج منبع آگاه به این خبرگزاری گفتهاند که پاکستان در حال مذاکره با کویت برای امضای یک توافقنامه دفاعی گسترده در ازای همکاری در حوزه انرژی و سرمایهگذاری است.
رویترز مدعی شد که همه منابع میگویند که این مذاکرات هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، اما یکی از منابع گفت که تشدید تنش میان آمریکا و ایران ممکن است روند مذاکرات را پیچیده کند.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که نگرانیها در اسلامآباد درباره توافقنامه دفاع مشترک با عربستان سعودی که سال گذشته امضا شد، افزایش یافته است؛ زیرا این توافق ممکن است پاکستان را به جنگ احتمالی میان آمریکا و ایران بکشاند.
منبع: رویترز