رویترز مدعی است که مذاکرات اولیه میان پاکستان و کویت برای امضای یک توافق‌نامه دفاعی گسترده آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رویترز ادعا می‌کند پنج منبع آگاه به این خبرگزاری گفته‌اند که پاکستان در حال مذاکره با کویت برای امضای یک توافق‌نامه دفاعی گسترده در ازای همکاری در حوزه انرژی و سرمایه‌گذاری است.

رویترز مدعی شد که همه منابع می‌گویند که این مذاکرات هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، اما یکی از منابع گفت که تشدید تنش میان آمریکا و ایران ممکن است روند مذاکرات را پیچیده کند.

خبرگزاری رویترز روز پنج‌شنبه گزارش داد که نگرانی‌ها در اسلام‌آباد درباره توافق‌نامه دفاع مشترک با عربستان سعودی که سال گذشته امضا شد، افزایش یافته است؛ زیرا این توافق ممکن است پاکستان را به جنگ احتمالی میان آمریکا و ایران بکشاند.

منبع: رویترز

برچسب ها: توافق دفاعی ، جنگ با ایران ، کشور کویت
خبرهای مرتبط
سقوط «عظمت آمریکا» در جنگ با ایران به روایت مقام ارشد روسیه
در اعتراض به جنگ با ایران؛ لایحه نظامی آمریکا در سنا متوقف شد
رسانه صهیونی: ایران در دام نتانیاهو نیفتاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حمله به نفتکش در پایانه خط لوله خزر در دریای سیاه
ونس: کارزار اسرائیل تلاش کرد افکار عمومی آمریکا را علیه دیپلماسی ایران جهت‌دهی کند
چین و پاکستان خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو بین آمریکا و ایران شدند
رویترز: تصرف نفتکش شیمیایی در سواحل یمن به دزدی دریایی سومالی مرتبط است
تردد تنها ۳ کشتی از تنگه هرمز در ۲۴ ساعت گذشته
اکسیوس: ترامپ از انتقاد نتانیاهو به فروش اف-۳۵ به ترکیه «عصبانی» شده است
زمان دیپلماسی بین آمریکا و ایران «به حالت تعلیق درآمده است»
سوار شدن افراد مسلح بر کشتی تجاری در خلیج عدن
وزیر دفاع یمن: آماده اجرای دستورات رهبر ایران هستیم
آرتی: جنگ ایران و آمریکا به «گربه شرودینگر» تبدیل شد؛ نه آمریکا توان شکست ایران را دارد، نه ایران توان آسیب بحرانی به آمریکا
آخرین اخبار
کویت بدنبال توافق دفاعی با پاکستان است
گوترش: حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی غیرقابل قبول است
چین: در مسائل بین‌المللی از روسیه حمایت می‌کنیم
ادعای آکسیوس درباره افزایش تعداد سوخت‌رسان‌های آمریکایی در سرزمین‌های اشغالی
کشتی‌ها فقط از آبراه ایران عبور می‌کنند
وزیر دفاع یمن: آماده اجرای دستورات رهبر ایران هستیم
آمریکا در توسعه میادین نفتی کرکوک سهم بیشتری گرفت
راهپیمایی گسترده در صنعا علیه عربستان
هشدار سونامی پس از وقوع زمین‌لرزه ۷.۴ ریشتری در مکزیک
انگلیس از آموزش بیش از ۶۸ هزار نظامی اوکراینی خبر داد
جهش بیش از دو درصدی قیمت نفت در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای
ناتو: خرید تاماهاوک توسط آلمان تنش با روسیه را تشدید نمی‌کند
آمریکا حضور مارکو روبیو در نشست آسه‌آن را تأیید کرد
روسیه خواستار آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز شد
حمله به نفتکش در پایانه خط لوله خزر در دریای سیاه
رویترز: تصرف نفتکش شیمیایی در سواحل یمن به دزدی دریایی سومالی مرتبط است
کرملین ادعا‌های دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرد
زمان دیپلماسی بین آمریکا و ایران «به حالت تعلیق درآمده است»
سوار شدن افراد مسلح بر کشتی تجاری در خلیج عدن
آرتی: جنگ ایران و آمریکا به «گربه شرودینگر» تبدیل شد؛ نه آمریکا توان شکست ایران را دارد، نه ایران توان آسیب بحرانی به آمریکا
دیپلمات پیشین هند: تنگه هرمز سلاح هسته‌ای ایران است
تردد تنها ۳ کشتی از تنگه هرمز در ۲۴ ساعت گذشته
کنست اسرائیل منحل شد؛ انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر برگزار می‌شود
چین و پاکستان خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو بین آمریکا و ایران شدند
انگلیس: نفتکش در نزدیکی عمان مورد اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت
چین ادعای ترامپ درباره مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرد
کره شمالی سئول را به دلیل نقشش در رزمایش دریایی آمریکا «دست‌نشانده» خواند
اکسیوس: ترامپ از انتقاد نتانیاهو به فروش اف-۳۵ به ترکیه «عصبانی» شده است
ترامپ چین را به دخالت در انتخابات ۲۰۲۰ متهم کرد؛ ادعایی در تضاد با ارزیابی نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا
ونس: کارزار اسرائیل تلاش کرد افکار عمومی آمریکا را علیه دیپلماسی ایران جهت‌دهی کند