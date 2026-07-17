سخنگوی دولت با اشاره به حمله تجاوزکارانه آمریکای جنایتکار به اطراف بیمارستان بقایی اهواز گفت: دولت تا پای جان پای کار مردم ایستاده است و اجازه نخواهد داد خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمعه شب در حاشیه سفر به خوزستان در پاویون فرودگاه اهواز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه هدف از این سفر حمایت از مردم، کادر درمان و بیماران است بیان کرد: در نشست روز چهارشنبه هیات دولت مقرر شد با توجه به حملات دشمن، به‌ویژه در استان خوزستان، برنامه‌ریزی لازم برای حضور در این استان انجام شود.

وی افزود: پس از حادثه رخ‌داده برای بیمارستان بقایی، لازم بود از نزدیک در کنار مردم باشیم، از کادر درمان خداقوت بگوییم و از بیماران، به‌ویژه کودکان مبتلا به سرطان، عیادت کنیم.

مهاجرانی با قدردانی از عملکرد مدیریت استان، اظهار کرد: استاندار خوزستان و مجموعه مدیریتی استان با تمام توان در میدان حضور داشتند و اقدامات موثری برای مدیریت شرایط انجام دادند.

وی خطاب به مردم جنوب کشور گفت: مردم جنوب، جان ایران هستند. همه مردم ایران قدردان رنج‌ها، ایستادگی، صبوری و فداکاری‌های شما هستند و به لطف خدا، با همدلی و همراهی، از این شرایط و گردنه دشوار نیز عبور خواهیم کرد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به منظور بهره‌برداری از چند طرح عمرانی و خدماتی به خوزستان سفر کرده است.

وی در ادامه این سفر، پس از حضور در اهواز، به شهرستان اندیمشک سفر خواهد کرد تا از بیمارستان امام علی (ع) بازدید کند و سپس در چند برنامه دیگر در شهرستان گتوند حضور یابد.