باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ احمد جعفری مسئول تعزیه هیئت آل محمد (ص) نجف آباد گفت:همزمان با ماه صفر، سالروز ورود کاروان اهل بیت به شهر شام است. ۸۴ زن و بچه که همگی از نوامیس پیغمبر بودند به همراه مجرمین و عاملین حادثه کربلا از کوفه به شام رفتند.

وی ادامه داد:در شهر شام به فرموده امام سجاد علیه السلام مصیبتی بزرگتر از عاشورا رقم خورد.

جعفری گفت:به همین مناسبت قریب به ۱۰ سال است که هیئت تعزیه آل محمد نجف آباد به یاد ان مصائبی که بر اهل بیت وارد امد، کاروانی تحت عنوان ورود نمادین اسرا به شهر شام برگزار می‌کنند.

وی افزود: این مراسم شامل پیاده روی به همراه کاروان شبیه سازی شده اهل بیت است و در نهایت تعزیه مجلس یزدید اجرا می‌شود.

جعفری ادامه داد: امسال نیز همانند سالیان پیش، کاروان از چهار راه امیرالمومنین آغاز و به حسینیه بزرگ نجف آباد ختم شد.

مسئول تعزیه هیئت آل محمد (ص) نجف آباد بیان داشت:این مراسم با حضور خیلی عظیم عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین برگزار شد.