عارف در تماس‌های تلفنی جداگانه با استانداران استان‌های خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان، بر پشتیبانی همه‌جانبه دولت از خط مقدم پایداری کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عارف در این گفت‌و‌گو‌ها با اشاره به رفتار‌های تجاوزکارانه و فرامرزی دشمن، اظهار کرد: در منطق ملی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران، شمال، جنوب، شرق و غرب صرفاً تقسیم‌بندی‌های اداری و جغرافیایی هستند؛ آنچه اصالت تفکیک‌ناپذیر دارد، حقیقت واحدی به نام «ایران بزرگ» است و تعرض به هر وجب از خاک این سرزمین، تعرض به کل نظام، حاکمیت و یکپارچگی ایران بزرگ محسوب می‌شود

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ارکان نظام با تسلط، عقلانیت و تدبیر کامل بر اوضاع مسلط هستند، تصریح کرد: دشمن در محاسبات خود دچار یک اشتباه راهبردی فاحش شده و تصور کرده است با این اقدامات متجاوزانه می‌تواند در اراده و انسجام ملی ما در دفاع از یکپارچگی و استقلال کشور خللی ایجاد کند.

عارف افزود: پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این تجاوز گستاخانه بر پایه طراحی‌هایی همه‌جانبه، هوشمندانه و با تکیه بر غافلگیری‌های بزرگ است. این بار پاسخ ما فراتر از کلیشه‌های معمول، پشیمان‌کننده و متحیرکننده خواهد بود و دشمن زمانی متوجه ابعاد این طراحی محاسباتی می‌شود که دیگر راه برگشتی ندارد.

معاون اول رئیس جمهور با یادآوری الگو‌های درخشان همبستگی ملی در تاریخ دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: امروز کل کشور در یک هم‌افزایی بی‌سابقه، آرایشی منسجم و هم‌راستا به خود گرفته است. همانند روز‌های حماسه‌ساز جنگ رمضان، امروز نیز پنج جبهه اصلی در کنار یکدیگر قد علم کرده‌اند؛ «جبهه میدان نبرد» با صلابت نیرو‌های مسلح، «جبهه دیپلماسی» با تحرک هوشمندانه بین‌المللی، «جبهه علم و فناوری» با تکیه بر دانش بومی جوانان، «جبهه خدمت» با تلاش شبانه‌روزی دولت، و از همه مهم‌تر «جبهه خیابان» با ایستادگی و وفاق بی‌نظیر توده‌های مردم. این زنجیره طلایی، هر سناریویی از سوی دشمن را پیش از آغاز با شکست مواجه خواهد کرد.

پشتیبانی همه‌جانبه از استان‌های جنوبی اولویت مطلق دولت است

عارف با تبیین مأموریت‌های فوری نمایندگان عالی دولت در استان‌های درگیر، گفت: در این مقطع، مأموریت اصلی استانداران، حفظ آرامش جامعه، تقویت جبهه داخلی، تحکیم همبستگی و مدیریت هوشمندانه ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها در خط مقدم است.

معاون اول رئیس جمهور در پایان با اعلام اینکه دولت پشتیبانی همه‌جانبه از استان‌های جنوبی را اولویت خود می‌داند، تأکید کرد: دولت گام‌به‌گام در کنار مدیریت میدانی استان‌ها ایستاده است تا با اتکا به خداوند متعال و صلابت ملت بزرگ ایران، مسیر خدمت و پایداری با قدرت تداوم یابد. معاون اول رئیس جمهور در این تماس‌ها بر بازسازی آسیب‌ها و رسیدگی فوری به مصدومان تاکید کرد

در این گفت وگوها، استانداران استان‌های خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان نیز گزارشی از آخرین وضعیت پایداری زیرساخت‌ها، تامین پایدار نیاز‌های مایحتاج اساسی مردم و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و نیرو‌های مسلح ارائه کردند.

منبع: پایگاه خبری معاون اول رئیس جمهور

برچسب ها: محمدرضا عارف ، استانداران
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