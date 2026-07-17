رئیس فدراسیون قایقرانی از خریداری ۱۸ قایق از بروزترین و جدیدترین نوع در دنیا برای تمرین و مسابقه قایقرانان کشورمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی در مراسم اختتامیه لیگ‌های قایقرانی گفت: خوشحالم ۸ لیگ که ۵۵ تیم و بیش از ۷۰۰ ورزشکار در بخش آقایان و بانوان در آن شرکت کرده بودند را به اتمام رساندیم.

او ادامه داد: ما هرسال سوم خرداد اختتامیه مسابقات را برگزار می‌کردیم، اما به دلیلی جنگی که به کشورمان تحمیل شد تیم‌ها نمی‌توانستند به تهران بیایند و امروز تیم‌های اول تا سوم هر لیگ مشخص شدند.

رئیس فدراسیون قایقرانی بیان کرد: ورزشکاران ما خوشحالی خودشان را با احترام به کسانی در جنوب در حال جنگ و دفاع از کشورمان هستند، تقسیم کردند و به افتخار آن‌ها حضور پیدا کردند و با صحبت از جنوبمان گریه کردند و تحسین شان کردند.

سهرابیان درخصوص حضور تیم‌های ملی در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: تحریم ها، جنگ، مشکلات مالی و تورم دست به دست هم می‌دهند و مشکلاتی را به وجود می‌آورند که ورزش اولویت چندم می‌شود درحالی که ورزش شادی و سرحالی را به جامعه می‌دهد. در تمام طول جنگ بچه‌ها را حمایت کردیم و اردو‌هایی را در دزفول و اردبیل برگزار کردیم و آخر مرداد تیم به لهستان اعزام می‌شود تا اردوی مشترک با تیم ملی لهستان داشته باشند و برای حضور در مسابقات جهانی آمادگی پیدا کنند و با هماهنگی که با کمیته ملی المپیک انجام شده است تیم مستقیما از لهستان عازم ناگویا خواهد شد و تمام تلاشمان را کرده ایم تا روی سکو قرار بگیریم و بچه‌ها عزمشان را جزم کرده‌اند که خوش رنگ‌ترین مدال را در ناگویا کسب کنند.

او درباره مشکلات تجهیزات که همیشه گریبان گیر قایقرانان بوده است، گفت: خوشحالم در دوران جنگ ۱۸ فروند از بهترین و جدیدترین قایق‌های دنیا را وارد ایران کردیم و بچه‌ها امروز با همین قایق‌ها مسابقه دادند و مراحل تمرینی شان را با همین قایق پیگیری خواهند کرد. مشکل بچه‌ها برای بروزسانی تجهیزاتشان رفع شده است و این قایق‌ها با کمک شرکت نفت و شرکت‌های تابعه آن که جای تقدیر و تشکر از آن ها دارد، وارد کشورمان شده است.