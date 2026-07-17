باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تاج، رئیس فدراسیون اعلام کرد که همکاری با امیر قلعه‌نویی ادامه دارد و او قطعاً در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ هدایت ایران را بر عهده دارد.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال درباره وضعیت قرارداد قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال اظهار کرد: قلعه‌نویی نتایج خوب و قابل‌قبولی کسب کرده و باتوجه‌به شرایطی که می‌دانم و مشکلاتی که داشتند و گرفتاری‌هایی که میزبان (آمریکا) برای تیم درست کرد شرایط مناسبی را طی کرد و اعضای هیئت‌رئیسه نیز مشکل خاصی با موضوع تمدید قرارداد ندارند.

این در حالی است ، که دبیری، عضو هیئت‌رئیسۀ فدراسیون در حاشیۀ مراسم قرعه‌کشی فصل جدید فوتسال گفته بود: دربارۀ ادامه همکاری با قلعه‌نویی باید هیئت‌رئیسه تصمیم بگیرد.

بااین‌حال،‌ تاج که جمعه سری به تمرین تیم چادرملوی اردکان زده، تأکید کرده که قلعه‌نویی در جام ملت‌ها نیز روی نیمکت تیم ملی خواهد نشست. هر چند که هنوز جلسۀ هیئت‌رئیسه برگزار نشده است.