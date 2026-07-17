رئیس اورژانس آذربایجان غربی از مرگ تلخ یک جوان ۲۹ ساله براثر غرق شده گی در رودخانه کانی کورله بوکان در عصرگاه امروز خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - دکتر رضازاده رئیس اورژانس آذربایجان غربی کفت: ، ساعت ۱۷:۵۳ دقیقه عصر امروز(جمعه ۲۶ تیرماه)گزارشی مبنی بر غرق‌شدگی یک جوان در رودخانه کانی کوزله بوکان در به مرکز پیام سازمان اورژانس آذربایجان غربی اعلام شد که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه فوریت‌های پزشکی سیمینه بوکان به عنوان نزدیک‌ترین واحد امدادی به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: با رسیدن تیم فوریت‌های پزشکی و ارزیابی اولیه، بلافاصله اقدامات پیشرفته احیای قلبی ریوی (CPR) بر روی جوان حادثه‌دیده آغاز شد، اما متأسفانه تلاش‌های کادر اورژانس برای بازگرداندن علائم حیاتی وی مؤثر واقع نشد.

وی با بیان اینکه پیکر این جوان ۲۹ ساله به بیمارستان شهید قلی پور بوکان منتقل گردید، برخطرات مرگبار شنا در سدها و کانال‌های آب‌رسانی، تاکید کرد و افزود: از عموم شهروندان و مسافران خواهشمندیم تا از شنا در مناطق پرخطر و فاقد نجات‌غریق به شدت خودداری کنند و در صورت بروز هرگونه حادثه، فوراً با شماره ۱۱۵ ، کارشناسان اورژانس تماس بگیرند.