مادر آسمانی شد؛ کودک در میان آوار مجروح ماند + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u062d\u0644\u0647 \u0645\u0633\u06a9\u0648\u0646\u06cc \u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0627\u06a9\u0628\u0631 \u0628\u0646\u062f\u0631\u0639\u0628\u0627\u0633\u060c \u06cc\u06a9 \u0645\u0627\u062f\u0631 \u062c\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f \u0648 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0634 \u0645\u062c\u0631\u0648\u062d \u0634\u062f. \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u0648\u06cc\u062a \u0642\u0631\u0628\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u0648 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u062c\u0633\u0645\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n