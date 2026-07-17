باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مادر آسمانی شد؛ کودک در میان آوار مجروح ماند + فیلم

در حمله‌ی وحشیانه آمریکا، یک مادر در محله مسکونی الله‌اکبر بندرعباس جان باخت و کودکش مجروح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی حمله به محله مسکونی الله‌اکبر بندرعباس، یک مادر جان خود را از دست داد و کودکش مجروح شد. جزئیات بیشتری از هویت قربانیان و وضعیت جسمانی کودک را در ویدئو مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
مادر آسمانی شد؛ کودک در میان آوار مجروح ماند + فیلم
young journalists club

گرامیداشت شهدای کودک در همایش شیرخوارگان حسینی فارس/ اجرای پویش سربازان در گهواره

مادر آسمانی شد؛ کودک در میان آوار مجروح ماند + فیلم
young journalists club

دلتنگی مادر برای ۸ فرزند شهیدش + فیلم

مادر آسمانی شد؛ کودک در میان آوار مجروح ماند + فیلم
young journalists club

با روایتگری خبرنگاران، داستان شهدای کودک لامرد قصه‌پردازی خواهد شد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پاسخ غیرمنتظره افسر پیشین سیا به سوال مغرضانه مجری ضد ایرانی + فیلم
۱۹۵۵

پاسخ غیرمنتظره افسر پیشین سیا به سوال مغرضانه مجری ضد ایرانی + فیلم

۲۷ . تير . ۱۴۰۵
گزارش جنجالی CNN از ویرانی پایگاه‌های آمریکایی از حملات کوبنده و دقیق ایران! + فیلم
۱۰۲۸

گزارش جنجالی CNN از ویرانی پایگاه‌های آمریکایی از حملات کوبنده و دقیق ایران! + فیلم

۲۷ . تير . ۱۴۰۵
سیل مرگبار و ناگهانی در ویتنام + فیلم
۹۴۸

سیل مرگبار و ناگهانی در ویتنام + فیلم

۲۷ . تير . ۱۴۰۵
رایج‌ترین و متعادل‌ترین روش کاهش وزن + فیلم
۹۳۸

رایج‌ترین و متعادل‌ترین روش کاهش وزن + فیلم

۲۷ . تير . ۱۴۰۵
 تعبیر خواننده سرشناس انگلیسی از آمریکا؛ «تجسم شر مطلق در نگاه مردم جهان» + فیلم
۹۲۱

 تعبیر خواننده سرشناس انگلیسی از آمریکا؛ «تجسم شر مطلق در نگاه مردم جهان» + فیلم

۲۷ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha