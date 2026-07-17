سعادتی گفت: ما توانستیم رکورد طی کردن ۲۰۰ متر را در ۴۵ ثانیه داشته باشیم و ۲ دقیقه و ۲ ثانیه را نیز با ۱۶ نفر در قایق ۲۰ نفره را ثبت کردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - محمد سعادتی سرمربی تیم  دراگون بوت کاسپین تهران درخصوص قهرمانی در مسابقات لیگ دراگون بوت کشور گفت: خدا را شکر در مسابقات لیگ ۱۴۰۴/۱۴۰۵ توانستیم با یک فاصله بسیار خوب مقام قهرمانی را به دست بیاوریم و برای میادین بزرگ آماده می‌شویم.

او درخصوص تعداد ملی پوشان در تیم کاسپین بیان کرد: بیش از ۶۰ درصد تیم ما ملی پوش هستند  و بچه‌های جدیدی هم که به ما اضافه شده‌اند بسیار مستعد هستند و در آینده نه چندان دور به تیم ملی می‌پیوندند.

سعادتی درباره ثبت رکورد در لیگ نیز گفت: مسابقات به صورت ۱۶ نفره در قایق ۲۰ نفره برگزار شد. ما توانستیم رکورد طی کردن ۲۰۰ متر را در ۴۵ ثانیه داشته باشیم و ۲ دقیقه و ۲ ثانیه را نیز با ۱۶ نفر در قایق ۲۰ نفره را ثبت کردیم که در تاریخ ۲۰ ساله دراگون بوت کشورمان رخ نداده بود.

او درخصوص درباره قرارداد‌های تیم‌های حاضر در لیگ دراگون بوت بیان کرد: با توجه به شرایط کشور مشکلات اقتصادی است، اما خدا را شکر ما با کمک حامیان مالی که داریم و با حمایت‌های خانم شیوا فرهادی مدیر تیممان هرجوره تیم را کمک کرده‌اند و نگذاشتند تیم کمی و کاستی داشته باشد و کسی از شرایط مالی ناراضی نبوده است.

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برچسب ها: دراگون بوت ، قایقرانی ، فدراسیون قایقرانی
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