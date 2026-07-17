عضو فقهای شورای نگهبان گفت:ترامپ مطمئن باشد که ملتهای آزاده، روز نابودی او را جشن خواهند گرفت و این وعده الهی،در نابودی مستکبران تخلف ناپذیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی امشب با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، جمعی از مسئولان، مراجع، علما و طلاب حوزههای علمیه، به میزبانی آیتالله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.
ولایت فقیه مشروعیتبخش جهاد و مدیریت جامعه است
آیتالله سیداحمد حسینی خراسانی در این آیین، با تبیین جایگاه رفیع فقه در نظام اسلامی اظهار داشت: اداره جامعه در دوران غیبت، بر عهده فقیه جامعالشرایط نهاده شده و این اصل، برگرفته از مبانی استوار فقهی و معارف اهلبیت (ع) است.
عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح کرد: اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، از اختیارات انحصاری ولی فقیه محسوب میشود و هیچ نهاد یا شخصی حق مداخله در این عرصه را ندارد؛ چراکه مشروعیت جهاد اسلامی، از فقه و جایگاه فقیه نشأت میگیرد.
رمز ماندگاری انقلاب، تمسک به فقه و فقاهت است
او با افشای ماهیت دشمنی جبهه استکبار افزود: دشمنان اسلام به خوبی میدانند که رمز ماندگاری انقلاب، تمسک به فقه و فقاهت است؛ از اینرو، اصلیترین هدف خود را فقیه میدانند و از این جایگاه رفیع و تأثیرگذار، بیش از هر چیز هراس دارند.
ترامپ مطمئن باشد که ملتهای آزاده، روز نابودی او را جشن خواهند گرفت
او گفت: رئیس جمهور آمریکا گمان می کند با تهدید و تطمیع می تواند اراده ملت ایران را بشکند، اما تاریخ گواه است که هر مستکبری به زبالهدان تاریخ پیوسته است. او با بیان اینکه آزادگان جهان، منتظر سقوط این چهره نکبتی هستند، گفت: ترامپ مطمئن باشد که ملتهای آزاده، روز نابودی او را جشن خواهند گرفت و این وعده الهی، تخلف ناپذیر است.شهید خامنهای انسانی جامعالاطراف و دارای ویژگیهای منحصربهفردی بودند
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، با تبیین ابعاد شخصیتی رهبر شهید، ایشان را انسانی جامعالاطراف و دارای ویژگیهای منحصربهفردی دانست که فضایل خدادادی در کنار کسب و تهذیب نفس، چهرهای کمنظیر از او در میان سران جهان رقم زده بود.
حسینی خراسانی با اشاره به شش ماه سپریشده از شهادت این رهبر مجاهد، تأکید کرد: اندیشمندان و صاحبنظران، ابعاد گوناگون شخصیت علمی، دینی، سیاسی و مدیریتی ایشان را تبیین کردهاند که هر یک، گوشهای از عظمت این فقیه شهید را آشکار میسازد.
تشییع باشکوه، جلوهگاه پیوند امت با رهبر شهید بود
او با یادآوری مراسم تاریخی تشییع پیکر رهبر شهید در ایران و عراق، خاطرنشان کرد: حضور میلیونی و کمنظیر امت اسلامی در این آیین، نشاندهنده دلدادگی عمیق مسلمانان به رهبری بود که تمام عمر خود را در راه دفاع از کیان اسلام و آرمانهای دینی صرف کرد و این حضور پرشور، برتری شخصیت ایشان را در عرصه جهانی به اثبات رساند.
رهبر شهید فقیهی مدبر، شجاع و سیاستمدار بودند
این عضو شورای نگهبان با اشاره به ویژگیهای فردی و مدیریتی رهبر شهید، ایشان را فقیهی مدیر، مدبر، شجاع و سیاستمدار خواند که مجموعهای از ارزشهای الهی را در وجود خود جمع کرده بود و گفت: ایشان نزدیک به چهار دهه، با مجاهدتی شبانهروزی و بر پایه مبانی فقه اسلامی، مسئولیت هدایت و اداره کشور را بر عهده داشت و در این مسیر، لحظهای از تکلیف الهی خود غافل نبود.
حسینی خراسانی در پایان با تأکید بر اینکه شهادت، عالیترین پاداش الهی است که نصیب این رهبر مجاهد شد، تصریح کرد: یاد و نام شخصیتهای بزرگی همچون امام راحل و شهید خامنهای، برخاسته از آموزههای اصیل اسلامی است و تکریم آنان، تکریم ارزشهای ناب دینی محسوب میشود که همواره در اندیشه اسلامی مورد توجه بوده است.