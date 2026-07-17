مدیرکل مدیریت بحران مازندران از مهار کامل آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده میانکاله بهشهر خبر داد و گفت: با اقدام به‌موقع نیرو‌های امدادی و مشارکت مردم، از گسترش حریق جلوگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران از مهار کامل آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده میانکاله بهشهر خبر داد و گفت: این آتش‌سوزی با حضور به‌موقع نیرو‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر، محیط‌زیست، منابع طبیعی و مشارکت نیرو‌های مردمی به طور کامل مهار و اطفا شد.

وی با قدردانی از تلاش عوامل حاضر در صحنه افزود: با هماهنگی مناسب میان دستگاه‌های مسئول و اقدام سریع نیرو‌های عملیاتی، از گسترش حریق و وارد آمدن خسارت بیشتر به این زیست‌بوم ارزشمند جلوگیری شد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران ادامه داد: به منظور پیشگیری از وقوع مجدد آتش‌سوزی و اطمینان از ایمنی کامل منطقه، نیرو‌های اداره کل حفاظت محیط‌زیست همچنان در محل مستقر هستند و وضعیت منطقه را به صورت مستمر پایش و رصد می‌کنند.

محمدی از شهروندان و گردشگران خواست با رعایت نکات ایمنی، از روشن کردن آتش در مناطق طبیعی و حفاظت‌شده خودداری کرده و در حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست استان مشارکت کنند.

برچسب ها: آتش سوزی ، میانکاله
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