باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - علی عالی پور مربی تیم دراگون بوت کاسپین تهران که مقام قهرمانی لیگ را کسب کرده بود، گفت: سطح مسابقات در دور برگشت با توجه به رکوردهای که ثبت شد خیلی بالاتر بود و تیم ما با همت بچهها و تمرینات خوبی که داشتیم توانستیم رکوردی را ثبت کنیم که تا به حال در دراگون بوت کشورمان ثبت نشده بود.
تیم کاسپین رکورد طی کردن ۲۰۰ متر را در ۴۵ ثانیه را به ثبت رساند همچنین این تیم رکورد ۱۶ نفر در قایق ۲۰ نفره را درحدنصاب ۲ دقیقه و ۲ ثانیه به ثبت رساند.
او درباره روند رشد ورزش نوپای دراگون بوت گفت: ورزش دراگون بوت ساختگاهش برای چین است و از زمانی که وارد کشورمان شده است با حمایتهای فدراسیون قایقرانی روند خیلی خوبی داشته است و در سالهای اخیر نگاه ویژه تری به این ورزش وجود داشته است و الان لاین ملی جدا شده است و تمام بچههایی که نخبه هستند در انتخابیهای تیم ملی شرکت میکنند و بهترینها انتخاب و تیم ملی تشکیل میشود و به مسابقات برون مرزی اعزام میشوند.
عالی پور بیان کرد: مسابقات لیگ کشوری پیش درآمدی برای انتخاب ورزشکاران و دعوت به تیم ملی دراگون بوت است.