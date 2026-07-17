مربی دراگون بوت گفت: در سال‌های اخیر فدراسیون قایقرانی نگاه ویژه تری به ورزش دراگون بوت داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - علی عالی پور مربی تیم دراگون بوت کاسپین تهران که مقام قهرمانی لیگ را کسب کرده بود، گفت: سطح مسابقات در دور برگشت با توجه به رکورد‌های که ثبت شد خیلی بالاتر بود و تیم ما با همت بچه‌ها و تمرینات خوبی که داشتیم توانستیم رکوردی را ثبت کنیم که تا به حال در دراگون بوت کشورمان ثبت نشده بود.

تیم کاسپین رکورد طی کردن ۲۰۰ متر را در ۴۵ ثانیه را به ثبت رساند همچنین این تیم رکورد ۱۶ نفر در قایق ۲۰ نفره را درحدنصاب ۲ دقیقه و ۲ ثانیه به ثبت رساند.

او درباره روند رشد ورزش نوپای دراگون بوت گفت: ورزش دراگون بوت ساختگاهش برای چین است و از زمانی که وارد کشورمان شده است با حمایت‌های فدراسیون قایقرانی روند خیلی خوبی داشته است و در سال‌های اخیر نگاه ویژه تری به این ورزش وجود داشته است و الان لاین ملی جدا شده است و تمام بچه‌هایی که نخبه هستند در انتخابی‌های تیم ملی شرکت می‌کنند و بهترین‌ها انتخاب و تیم ملی تشکیل می‌شود و به مسابقات برون مرزی اعزام می‌شوند.

عالی پور بیان کرد: مسابقات لیگ کشوری پیش درآمدی برای انتخاب ورزشکاران و دعوت به تیم ملی دراگون بوت است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: دراگون بوت ، قایقرانی ، فدراسیون قایقرانی
خبرهای مرتبط
تاریخ سازی تیم کاسپین تهران؛
سعادتی: رکوردهای تازه ای در دراگون بوت کشور ثبت کردیم + فیلم
سهرابیان: ۱۸ قایق بروز را خریداری کرده‌ایم/ تمام تلاشمان را برای کسب مدال در ناگویا بکار گرفته‌ایم + فیلم
بصارت‌دار: اردوی اردبیل، گام مهمی در مسیر بازی‌های آسیایی است
۸ مدال جوانان ایران در مسابقات آب‌های آرام قهرمانی آسیا
هادی قاضی‌عسگر نایب‌رئیس اتحادیه جهانی رفتینگ شد
درخصوص حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان؛
شادی به رئیس کنفدراسیون روئینگ آسیا نامه نوشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حمله تند بیرانوند به علی دایی: با لابیِ سیاسی، سرمربی تیم ملی شدی!
یک میلیون دلار کافی نیست؛ قلعه‌‌نویی باز هم پاداش می‌خواهد
جامعه ورزش‌های موتوری در سوگ قهرمان نام‌آور خود نشست
تمام خرافات آرژانتینی‌ها برای رسیدن به قهرمانی
ماجدی: علیرضا دبیر، امیرکبیر ورزش ایران است
پرسپولیس هافبک‌های الاتحاد کلباء را می‌خواهد
دیوار ۸۰۰ هزار دلاری در مسیر بازگشت احمد نوراللهی به پرسپولیس
شهریار مغانلو به تراکتور پیوست
پایان کار کشتی‌گیران ایران در رقابت های رنکینگ مجارستان با ۲ مدال
اسکالونی: مسی به من گفت ما خود تاریخ هستیم
آخرین اخبار
بلاتکلیفی ادامه‌دار مدافع استقلال/ آیا کادر فنی راضی به ماندن غلامی می‌شود؟
کاپیتان در استقلال ماندنی شد
ماجدی: علیرضا دبیر، امیرکبیر ورزش ایران است
همکاری فدراسیون کشتی و هیئت فوتبال تهران در حوزه سلامت ورزشکاران
بررسی برنامه ۶۰ روزه تیم ملی امید برای بازی‌های آسیایی ناگویا
شهریار مغانلو به تراکتور پیوست
امضای قرارداد احداث ساختمان جدید فدراسیون فوتبال در مرکز ملی فوتبال
جامعه ورزش‌های موتوری در سوگ قهرمان نام‌آور خود نشست
دلافوئنته:مقابل مسی نباید حتی برای یک لحظه چشمانتان را ببندید
تمام خرافات آرژانتینی‌ها برای رسیدن به قهرمانی
پرسپولیس هافبک‌های الاتحاد کلباء را می‌خواهد
دیوار ۸۰۰ هزار دلاری در مسیر بازگشت احمد نوراللهی به پرسپولیس
اسکالونی: مسی به من گفت ما خود تاریخ هستیم
ایران ۱۷-۸ تایلند/ پیروزی واترپلو جوانان ایران مقابل میزبان
انجمن پتانک و بولز زیرمجموعه فدراسیون انجمن‌های ورزشی شد
تیم ملی تیراندازی کشورمان راهی چین شد
آخرین نبرد دشان با انگلیس؛ باید برای مدال برنز تا پای جان بجنگیم
آغاز مقتدرانه شطرنج‌بازان نوجوان ایران در قهرمانی آسیا
مسیر دختران نوجوان ایران برای صعود به جام ملت‌های آسیا
دیده بان تبعیض نژادی در فوتبال: آرژانتینی‌ها باید محروم شوند
لیگ قایقرانی آب‌های آرام؛ قهرمانی استقلال در بخش زنان و پارس جنوبی در مردان
یک میلیون دلار کافی نیست؛ قلعه‌‌نویی باز هم پاداش می‌خواهد
پایان کار کشتی‌گیران ایران در رقابت های رنکینگ مجارستان با ۲ مدال
دشان: فرانسه حضور در رده‌بندی را دوست ندارد
حمله تند بیرانوند به علی دایی: با لابیِ سیاسی، سرمربی تیم ملی شدی!
وحید امیری در تفکرات مهدی تارتار جایی ندارد
تارتار باید شیوه هجومی را در پرسپولیس به کار بگیرد
فرانسه و انگلیس؛ نبرد تیم‌های زخم خورده برای کسب مقام سومی
لطفی: جوانان آکادمی استقلال توان کمک به تیم بزرگسالان را دارند/ مقصر بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه باید پاسخگو باشد + فیلم
ناکامی شاگردان پیاتزا مقابل اسلوونی