باشگاه خبرنگاران جوان- محمدرضا پاکروان، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: فردا، شنبه ۲۷ تیرماه ماه ۱۴۰۵، کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک ها، سازمان‌ها، شهرداری‌ها، بیمه‌ها و بخش اداری بیمارستان‌های مستقر در استان، با ظرفیت ۵۰ درصدی فعال خواهند بود.

وی تاکید کرد: اولویت دورکاری با بانوان شاغل است.

پاکروان عنوان کرد: این تصمیم با بررسی‌های کارشناسی و مصوبه ستاد مدیریت بحران استانداری هرمزگان و با موافقت استاندار هرمزگان در راستای شرایط خاص استان اتخاذ شده است.

پاکروان خاطرنشان کرد: مراکز خدمات‌رسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، انتظامی و سایر دستگاه‌های ضروری، مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذی‌ربط، به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.

این تصمیم صرفاً برای روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ اتخاذ شده است و نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان در روز‌های آینده، پس از بررسی شرایط و تصمیم‌گیری ستاد مدیریت بحران استان، متعاقباً از طریق اداره‌کل روابط عمومی استانداری هرمزگان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: روابط‌عمومی استانداری هرمزگان



