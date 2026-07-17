باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - روز گذشته به مناسبت شب هفتم رهبر شهید، گرامیداشت و اقامه عزای «حبیب ایران» در سراسر کشور با حضور پیشکسوتان و بزرگان عرصه هیئت و ستایشگری هیئتهای جناب حبیب ابن مظاهر علیهالسلام در مسجد امام صادق علیهالسلام برگزار شد.
مهدی خداجویان، مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: هیئت جناب حبیب ابن مظاهر علیهالسلام متعلق به جریان ستایشگری غلامان و ذاکران اهل بیت (ع) است. از آنجایی که حضرت آیتالله خامنهای جزو قدیمیهای هیئتداری و روضهخوانی بودند، لذا این هیئت وظیفه خود دانست که برای حبیب ابن مظاهر ایران، حضرت آیتالله خامنهای این رویداد را برگزار کند.