تیم ملی والیبال ایران در یازدهمین دیدار خود در مرحله مقدماتی لیگ ملت ها ۲۰۲۶ با نتیجه سه بر صفر نتیجه را مقابل اسلوونی واگذار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته سوم لیگ ملت‌ها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه امشب (جمعه شب ۲۶ تیر) در سومین دیدار خود در شهر بلگراد به مصاف اسلوونی رفت و سه بر صفر نتیجه را واگذار کرد تا هشتمین شکست خود را در این فصل از مسابقات تجربه کند.

شاگردان پیاتزا در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۶ بر ۲۴ مغلوب حریف شدند تا اسلوونی با کسب این پیروزی تعداد برد‌های خود در لیگ ملت‌ها را به عدد هشت برساند و با سه پله صعود در جایگاه سوم جدول لیگ ملت‌ها قرار گیرد.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران در ابتدای این مسابقه از ترکیب علی حاجی‌پور، علی حق‌پرست، محمد ولی‌زاده، عرشیا به‌نژاد، مبین نصری، نیما باطنی و محمدرضا حضرت‌پور استفاده کرد.

مرتضی شریفی، ایلشن داوودی‌پور، محسن دلاوری، پوریا حسین‌خانزاده، سید عیسی ناصری، سید متین حسینی و حسین حاجی‌کلاته دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در این دیدار بودند که با نظر سرمربی ایتالیایی به میدان رفتند.

در ست سوم این دیدار پیاتزا علی حق پرست را در پست قطر پاسور به کار گرفت تا تیم ایران با سه دریافت کننده قدرتی در زمین بازی کند. همچنین در امتیاز ۵ بر ۴ به سود ایران در ست سوم، پوریا حسین خانزاده سرویس با سرعت ۱۲۴ کیلومتر زد که دو امتیاز متوالی برای تیم ایران به ارمغان آورد.

یوسف کاظمی و شایان محرابی دو بازیکن تیم ملی کشورمان در دیدار مقابل اسلوونی استراحت داشتند و از روی سکوی تماشاگران این مسابقه را تماشا کردند. همچنین سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال ایران از جمله تماشاگران این دیدار بود.

فابیو سولی سرمربی تیم ملی والیبال اسلوونی نیز در ابتدای این دیدار از ترکیب اوروش پلانینشیچ، نیک مویانوویچ، یان کوزامرنیک، ساشو اشتالکار، روک موزیچ، روک براچکو و گرگا اوکروگلیچ استفاده کرد.

استانیسلاوا سیمیچ از صربستان و کنت آرو از فنلاند به عنوان داوران اول و دوم، قضاوت دیدار ایران و آلمان را برعهده داشتند.

تیم ملی والیبال اسلوونی در سال ۲۰۲۴ در المپیک پاریس شرکت کرد و به جمع هشت تیم برتر این رویداد مهم راه یافت. مردان والیبال اسلوونی در سال ۲۰۱۸ نخستین حضور در قهرمانی جهان را تجربه کردند و در سال ۲۰۲۲ با لهستان میزبان مشترک این مسابقات بود و در جایگاه چهارم جهان قرار گرفت. اسلوونی در قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که با حضور ۳۲ تیم برگزار شد، در جایگاه یازدهم قرار گرفت.

مردان والیبال ایران از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه روز یکشنبه ۲۸ تیرماه در دوازدهمین و آخرین مسابقه خود در لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ به مصاف ترکیه می‌رود.