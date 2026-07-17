تیم ملی والیبال ایران در یازدهمین دیدار خود در مرحله مقدماتی لیگ ملت ها ۲۰۲۶ با نتیجه سه بر صفر نتیجه را مقابل اسلوونی واگذار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته سوم لیگ ملت‌ها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه امشب (جمعه شب ۲۶ تیر) در سومین دیدار خود در شهر بلگراد به مصاف اسلوونی رفت و سه بر صفر نتیجه را واگذار کرد تا هشتمین شکست خود را در این فصل از مسابقات تجربه کند.

شاگردان پیاتزا در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۶ بر ۲۴ مغلوب حریف شدند تا اسلوونی با کسب این پیروزی تعداد برد‌های خود در لیگ ملت‌ها را به عدد هشت برساند و با سه پله صعود در جایگاه سوم جدول لیگ ملت‌ها قرار گیرد.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران در ابتدای این مسابقه از ترکیب علی حاجی‌پور، علی حق‌پرست، محمد ولی‌زاده، عرشیا به‌نژاد، مبین نصری، نیما باطنی و محمدرضا حضرت‌پور استفاده کرد.

مرتضی شریفی، ایلشن داوودی‌پور، محسن دلاوری، پوریا حسین‌خانزاده، سید عیسی ناصری، سید متین حسینی و حسین حاجی‌کلاته دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در این دیدار بودند که با نظر سرمربی ایتالیایی به میدان رفتند.

در ست سوم این دیدار پیاتزا علی حق پرست را در پست قطر پاسور به کار گرفت تا تیم ایران با سه دریافت کننده قدرتی در زمین بازی کند. همچنین در امتیاز ۵ بر ۴ به سود ایران در ست سوم، پوریا حسین خانزاده سرویس با سرعت ۱۲۴ کیلومتر زد که دو امتیاز متوالی برای تیم ایران به ارمغان آورد.

یوسف کاظمی و شایان محرابی دو بازیکن تیم ملی کشورمان در دیدار مقابل اسلوونی استراحت داشتند و از روی سکوی تماشاگران این مسابقه را تماشا کردند. همچنین سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال ایران از جمله تماشاگران این دیدار بود.

فابیو سولی سرمربی تیم ملی والیبال اسلوونی نیز در ابتدای این دیدار از ترکیب اوروش پلانینشیچ، نیک مویانوویچ، یان کوزامرنیک، ساشو اشتالکار، روک موزیچ، روک براچکو و گرگا اوکروگلیچ استفاده کرد.

استانیسلاوا سیمیچ از صربستان و کنت آرو از فنلاند به عنوان داوران اول و دوم، قضاوت دیدار ایران و آلمان را برعهده داشتند.

تیم ملی والیبال اسلوونی در سال ۲۰۲۴ در المپیک پاریس شرکت کرد و به جمع هشت تیم برتر این رویداد مهم راه یافت. مردان والیبال اسلوونی در سال ۲۰۱۸ نخستین حضور در قهرمانی جهان را تجربه کردند و در سال ۲۰۲۲ با لهستان میزبان مشترک این مسابقات بود و در جایگاه چهارم جهان قرار گرفت. اسلوونی در قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که با حضور ۳۲ تیم برگزار شد، در جایگاه یازدهم قرار گرفت.

مردان والیبال ایران از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه روز یکشنبه ۲۸ تیرماه در دوازدهمین و آخرین مسابقه خود در لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ به مصاف ترکیه می‌رود.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ایران ، لیگ ملت های والیبال ، والیبال ، اسلوونی
خبرهای مرتبط
تیم ملی والیبال نشسته ایران برای نهمین بار قهرمان جهان شد
والیبال نوجوانان ایران فینالیست آسیا شد
لیگ ملت های والیبال؛
برد مهم ایران مقابل آلمان و فراز از منطقه خطر
هفتمی تیم والیبال نشسته بانوان در قهرمانی جهان
لیگ ملت‌های والیبال؛
۱۴ بازیکن تیم ملی برای دیدار با اسلوونی به خط شدند
پیاتزا: می‌توانستیم سه بر صفر برنده شویم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حمله تند بیرانوند به علی دایی: با لابیِ سیاسی، سرمربی تیم ملی شدی!
یک میلیون دلار کافی نیست؛ قلعه‌‌نویی باز هم پاداش می‌خواهد
جامعه ورزش‌های موتوری در سوگ قهرمان نام‌آور خود نشست
تمام خرافات آرژانتینی‌ها برای رسیدن به قهرمانی
ماجدی: علیرضا دبیر، امیرکبیر ورزش ایران است
پرسپولیس هافبک‌های الاتحاد کلباء را می‌خواهد
دیوار ۸۰۰ هزار دلاری در مسیر بازگشت احمد نوراللهی به پرسپولیس
شهریار مغانلو به تراکتور پیوست
پایان کار کشتی‌گیران ایران در رقابت های رنکینگ مجارستان با ۲ مدال
اسکالونی: مسی به من گفت ما خود تاریخ هستیم
آخرین اخبار
بلاتکلیفی ادامه‌دار مدافع استقلال/ آیا کادر فنی راضی به ماندن غلامی می‌شود؟
کاپیتان در استقلال ماندنی شد
ماجدی: علیرضا دبیر، امیرکبیر ورزش ایران است
همکاری فدراسیون کشتی و هیئت فوتبال تهران در حوزه سلامت ورزشکاران
بررسی برنامه ۶۰ روزه تیم ملی امید برای بازی‌های آسیایی ناگویا
شهریار مغانلو به تراکتور پیوست
امضای قرارداد احداث ساختمان جدید فدراسیون فوتبال در مرکز ملی فوتبال
جامعه ورزش‌های موتوری در سوگ قهرمان نام‌آور خود نشست
دلافوئنته:مقابل مسی نباید حتی برای یک لحظه چشمانتان را ببندید
تمام خرافات آرژانتینی‌ها برای رسیدن به قهرمانی
پرسپولیس هافبک‌های الاتحاد کلباء را می‌خواهد
دیوار ۸۰۰ هزار دلاری در مسیر بازگشت احمد نوراللهی به پرسپولیس
اسکالونی: مسی به من گفت ما خود تاریخ هستیم
ایران ۱۷-۸ تایلند/ پیروزی واترپلو جوانان ایران مقابل میزبان
انجمن پتانک و بولز زیرمجموعه فدراسیون انجمن‌های ورزشی شد
تیم ملی تیراندازی کشورمان راهی چین شد
آخرین نبرد دشان با انگلیس؛ باید برای مدال برنز تا پای جان بجنگیم
آغاز مقتدرانه شطرنج‌بازان نوجوان ایران در قهرمانی آسیا
مسیر دختران نوجوان ایران برای صعود به جام ملت‌های آسیا
دیده بان تبعیض نژادی در فوتبال: آرژانتینی‌ها باید محروم شوند
لیگ قایقرانی آب‌های آرام؛ قهرمانی استقلال در بخش زنان و پارس جنوبی در مردان
یک میلیون دلار کافی نیست؛ قلعه‌‌نویی باز هم پاداش می‌خواهد
پایان کار کشتی‌گیران ایران در رقابت های رنکینگ مجارستان با ۲ مدال
دشان: فرانسه حضور در رده‌بندی را دوست ندارد
حمله تند بیرانوند به علی دایی: با لابیِ سیاسی، سرمربی تیم ملی شدی!
وحید امیری در تفکرات مهدی تارتار جایی ندارد
تارتار باید شیوه هجومی را در پرسپولیس به کار بگیرد
فرانسه و انگلیس؛ نبرد تیم‌های زخم خورده برای کسب مقام سومی
لطفی: جوانان آکادمی استقلال توان کمک به تیم بزرگسالان را دارند/ مقصر بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه باید پاسخگو باشد + فیلم
ناکامی شاگردان پیاتزا مقابل اسلوونی