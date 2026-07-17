باشگاه خبرنگاران جوان- علی‌اکبر پورجمشیدیان در جلسه ستاد اربعین استان کرمانشاه در مرز سومار، با ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم و مسئولان استان کرمانشاه و شهرستان گیلان‌غرب، اظهار کرد: امیدواریم این حضور، این سفر و این مأموریت مورد رضایت خداوند متعال قرار گیرد و شرایط برای تحقق خواسته مردم ولایتمدار و با محبت شهرستان گیلان‌غرب فراهم شود.

وی افزود: در دولت چهاردهم و در وزارت کشور با محوریت برادر عزیزمان آقای دکتر مؤمنی، به‌دنبال این هستیم که در وهله نخست مرز‌های زمینی کشور را گسترش دهیم و شرایطی فراهم کنیم که خواسته‌های دشمن در محاصره‌ای که در مرز‌های دریایی ما دنبال می‌کند، محقق نشود.

قائم‌مقام وزیر کشور خاطرنشان کرد: باید از مرز‌های گسترده زمینی کشور حداکثر استفاده را ببریم تا مردم ما، علی‌رغم درگیری با شرایط جنگی، بتوانند زندگی آرامی داشته باشند و در تأمین مایحتاج، تهیه کالا‌های مورد نیاز و همچنین صادرات کالا‌های خود با مشکلی مواجه نشوند.

پورجمشیدیان با اشاره به جایگاه ویژه کرمانشاه در این زمینه گفت: استان کرمانشاه در این عرصه نقش قابل توجهی دارد؛ چرا که ۶ مرز فعال در این استان وجود دارد که غالباً مرز‌های اقتصادی هستند و همین مسئله، نقش استان را بسیار برجسته کرده است.

وی عنوان کرد: اگر بخواهیم بر خواسته دشمن غلبه کنیم، باید تلاش خود را مضاعف کنیم و هر آنچه پیش از جنگ در این استان در حوزه مسائل اقتصادی وجود داشته، چند برابر شود تا بتوانیم مشکلاتی را که دشمن برای ما به‌وجود آورده، برطرف کنیم.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با قدردانی از تلاش‌های استاندار کرمانشاه گفت: خدا را شاکرم که تلاش خوبی با محوریت برادر عزیزم آقای دکتر حبیبی در استان در حال انجام است و ایشان انصافاً هم دلسوز هستند، هم کاربلد و هم به این حوزه آشنایی کامل دارند و حضورشان در استان کرمانشاه، حضوری تأثیرگذار و مؤثر بوده است.

وی افزود: آثار این حضور را در همه عرصه‌ها مشاهده می‌کنیم و یکی از مهم‌ترین آنها آرامشی است که امروز در استان کرمانشاه برقرار است؛ موضوعی که برای ما در شورای امنیت کشور بسیار قابل توجه است.

پورجمشیدیان با اشاره به موضوع اربعین و تردد زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گفت: روز به روز جمعیت علاقه‌مند به سفر اربعین و سفر‌های زیارتی به کشور عراق و عتبات عالیات بیشتر می‌شود و انگیزه برای زیارت، به‌ویژه در ایام راهپیمایی اربعین، هر سال نسبت به سال‌های قبل بیشتر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به گرمای هوا در برخی فصول و سرمای هوا در فصل زمستان، باید به سمتی حرکت کنیم که مردم ما در مرز‌های اربعینی کمترین معطلی را داشته باشند و با آرامش خاطر، از هر مرزی که اراده کردند، بتوانند در کمترین زمان، با رفاه کامل و در شرایط امن و ایمن عبور کنند.

قائم‌مقام وزیر کشور افزود: تلاش‌های زیادی در استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی انجام شده است و با اینکه در بسیاری از مرز‌ها با ازدحام مواجه هستیم، اما مشکلی وجود ندارد و مردم می‌توانند به‌راحتی عبور کنند.

پورجمشیدیان درباره مرز سومار و مطالبه مردم گیلان‌غرب نیز گفت: در موضوع این مرز، با توجه به انگیزه و علاقه‌ای که مردم داشتند و پیگیری‌هایی که از سوی علمای شهر، امام جمعه محترم، فرماندار عزیز و همه علاقه‌مندان به ساحت مقدس اهل‌بیت (ع) انجام شد، ما نیز انگیزه پیدا کردیم که این موضوع را با جدیت دنبال کنیم.

وی افزود: در کنار کار اقتصادی بزرگی که در حوزه ترانزیت، تجارت و اشتغال مرزنشینان در این منطقه در حال انجام است، امیدواریم آرزوی مردم گیلان‌غرب برای راه‌اندازی تردد زائران از مرز سومار نیز محقق شود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به خاطرات خود از شهرستان گیلان‌غرب گفت: ما نسبت به گیلان‌غرب تعصب و علاقه ویژه‌ای داریم و بنده در روز‌های نخست جنگ تحمیلی، مدتی در این شهرستان حضور داشتم و همین مسئله، انگیزه و علاقه ما را به این منطقه بیشتر کرده است.