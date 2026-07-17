سرمربی تیم ب استقلال باتوجه به پنجره بسته آبی پوشان گفت: تیم ب ۳ تا ۴ بازیکن و مجموع تیم امید و جوانان ۶ تا ۷ بازیکن پتانسیل بازی در تیم اصلی را دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - سعید لطفی سرمربی تیم فوتبال استقلال زاهدان (استقلال ب) درخصوص پنجره بسته نقل و انتقالاتی استقلال و استفاده از ظرفیت تیمهای پایه گفت: بازیکنان شاخص لیگ برتری که ناتمام ماند از جمله پوریا شهرآبادی خروجیهای آکادمی استقلال بودند و ما سال گذشته از باشگاه خواهش کردیم بازیکنان آکادمی حفظ شوند.
او ادامه داد: یکی از دلایل تشکیل تیم ب این بود که ما بتوانیم خروجیهای تیمهای امید و جوانان را در چرخه لیگها بیاوریم و با تجربهتر شوند و بعد به تیم اصلی اضافه شوند. امسال من به اتفاق همکارهایم تیمهای پایه را رصد میکردیم و ۷ تا ۸ اسم به باشگاه دادیم که در این شرایط بحرانی پتانسیل بازی برای تیم اصلی را دارند و چیزی از بازیکنان حال حاضر لیگ برتر کم ندارند. این روند باید نهادینه شود.
لطفی اضافه کرد: پنجره باشگاه بسته شده است و مدیریت باشگاه تمام تلاشش را کرده که این پنجره باز شود ولی واقع بین باشیم اگر یک درصد باز نشد باید چکار کنیم. حتی اگر پنجره باز شود مگر میتوانیم بازیکن خارجی بگیریم و با هر تقی به توقی میگذارند و میروند و بازیکنان تیمهای دیگر هم میروند پس ما باید به خروجیهای آکادمی خودمان اتکا کنیم. تیم ب ۳ تا ۴ بازیکن و مجموع تیم امید و جوانان ۶ تا ۷ بازیکن پتانسیل بازی در تیم اصلی را دارند و میتوانند کمک کنند.
او درخصوص مقصر بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال گفت: مقصر هرکسی بوده است باید پاسخگو باید باشد و بارش بر روی دوش مدیریت فعلی افتاده است. باید از تیممان حمایت کنیم امثال من و مدیریت فعلی و قبلی میآیند و میروند و این تیم میماند و مال مردم است.
لطفی درخصوص ادامه حضورش در تیم ب استقلال بیان کرد: باشگاه برنامه را از من گرفته است و در حال بررسی هستند و حق طبیعی یک باشگاه است که گزینههای دیگرش را درنظر بگیرد. ما در یک شرایط بحرانی تیم ب را تحویل گرفتیم و در انتهای جدول بود و در میانه بالای جدول تحویل دادیم که لطف خدا بوده است. همانطور که من حق دارم جاهای دیگر مذاکره کنم؛ باشگاه هم حق طبیعی اش است که با مربیان دیگری که تعدادشان هم کم نیست مذاکره کند و هرکدام که اصلحتر باشد قطعا میآید و به باشگاه استقلال کمک میکند.