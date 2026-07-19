فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: در دوره زعامت حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مسیر نورانی و پرافتخار مقاومت را ادامه خواهیم داد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام تشکر و وفاداری نسبت به مقام معظم رهبری، اظهار کرد: همچنان در دوره زعامت حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله تعالی مسیر نورانی و پرافتخار مقاومت را که بار‌ها مورد تأیید حضرت ایشان بوده و هست را ادامه خواهیم داد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرماندهان و رزمندگان جبهه‌های مقاومت ضمن قدردانی و اظهار تشکر از کرامت و بزرگواری مقام معظم رهبری نسبت به جبهه مقاومت، بار دیگر بر استمرار وفاداری اعتقادی خود به پیمانی که با امام شهید، امت رضوان الله تعالی علیه بسته بودیم، تأکید می‌کنیم و اعلام می‌داریم که همچنان در دوره زعامت حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله تعالی مسیر نورانی و پرافتخار مقاومت را که بار‌ها مورد تأیید حضرت ایشان بوده و هست را ادامه خواهیم داد.

۲۸ تیر ماه ۱۴۰۵

اسماعیل قاآنی

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

برچسب ها: سردار قاآنی ، مقاومت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۰ ۲۹ تير ۱۴۰۵
سرت سلامت سردار
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
شکم مردم سیرکنید
۲
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۱ ۲۸ تير ۱۴۰۵
نمی دانیم دیگر مقاومتی است چطور یک دفعه اینطور شد
۳
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۱ ۲۸ تير ۱۴۰۵
اگر بگذارند.
۵
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
سردار تو دقیقا مشغول چکاری هستی فعلا مهمترین ماموریت شما دراین دوره جنگی شرکت درختم ترحیم هست
۸
۱۲
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