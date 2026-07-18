باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دود آتشسوزی شرق آمریکا را از دریاچههای بزرگ تا واشنگتن دیسی فرا گرفت، سیلابها برای سومین روز تگزاس را درنوردید و آتشسوزیهای جدیدی در شب در شمال غربی اقیانوس آرام رخ داد و اکنون ۶۸ آتشسوزی بزرگ در ۱۵ ایالت در حال شعلهور شدن است.
میلیونها آمریکایی با شرایط خطرناک و دستورات برای ماندن در خانه روبرو هستند، زیرا رویدادهای شدید آب و هوایی تابستانی کشور در سه جبهه همزمان به هم رسیدند: شرقی پر از دود، جنوبی با آبهای طغیانکننده و غربی با شعلههای سریعالانتشار.
آتشنشانان اکنون با ۶۸ آتشسوزی بزرگ در سراسر کشور میجنگند که تقریباً دو دوجین نسبت به روز قبل افزایش یافته است. بر اساس گزارش مرکز ملی آتشسوزی بینسازمانی، حدود ۱۷ آتشسوزی جدید پس از یک سری صاعقهها در شمال غربی اقیانوس آرام رخ داد که آن را به فعالترین منطقه آتشسوزی در کشور تبدیل کرد.
بیش از ۱۷,۴۰۰ پرسنل، ۱۴۰ هلیکوپتر و چهار خدمه هواپیمای تانکر سی-۱۳۰ نظامی در سراسر آمریکا برای مبارزه با آتشسوزیها مستقر شدهاند. بر اساس گزارش مرکز ملی آتشسوزی بینسازمانی، برفپوشی بیسابقه در غرب کوهستان و خشکسالی، شرایط سوخت را به سطح خشک و مستعد آتشسوزی رسانده است که معمولاً تا اواسط ماه اوت دیده نمیشود.
نزدیک به ۳.۷۲ میلیون جریب (۱.۵۱ میلیون هکتار) در سراسر کشور تاکنون در امسال سوخته است که بیش از ۱ میلیون جریب از آمار اواسط ژوئیه سال گذشته پیشی گرفته است.
جسی برمن، استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه مینهسوتا که تحقیقاتش بر تأثیر آب و هوای شدید بر سلامت متمرکز است، گفت که بلایای همزمان مانند آنچه اکنون در جریان است، میتواند آنها را خطرناکتر کند.
برمن گفت: «این رویدادهای ترکیبی هستند و گاهی اوقات میتوانند تأثیرات آنها را بسیار بدتر از چیزی که با هر یک از این رویدادها به تنهایی تجربه میکردیم، کنند.»
مایکل مان، اقلیمشناس دانشگاه پنسیلوانیا، گفت که رویدادهای آب و هوایی شدید با یک الگوی موجی در جتاستریم مرتبط هستند که ممکن است پدیدهای به نام «رزونانس» باشد. این زمانی رخ میدهد که امواج بزرگ در جتاستریم تقویت شده و به دام میافتند و باعث میشوند آب و هوای شدید برای مدت طولانیتری در یک منطقه باقی بماند و هرج و مرج بیشتری ایجاد کند.
مان گفت که تحقیقات او نشان میدهد که تغییرات اقلیمی ناشی از انسان از دهه ۱۹۵۰ منجر به سه برابر شدن این رویدادهای متوقفشده جتاستریم شده است.
جاناتان اورپک، اقلیمشناس و رئیس دانشکده محیط زیست و پایداری دانشگاه میشیگان، گفت که افزایش دما از طریق همان مکانیسم اساسی باعث بلایا میشود، حتی اگر اثرات میتوانند متضاد به نظر برسند.
جو گرمتر رطوبت را از خاک و پوشش گیاهی به طور تهاجمیتری خارج میکند، که باعث خشکتر شدن و مستعدتر شدن آتشسوزی در کانادا شده است. در عین حال، جو گرمتر میتواند بخار آب بیشتری را قبل از رهاسازی در خود نگه دارد، که باعث ایجاد بارانهای شدید و سنگینی میشود که اکنون تگزاس را درنوردیده است.
اورپک گفت: «کاری که تغییرات اقلیمی انجام میدهد این است که تاسها را میریزد تا شما همزمان با شرایط خشکتر و آتشسوزیهای بیشتر مواجه شوید، در حالی که باران بیشتری نیز خواهید داشت.»
آسمانهای دودآلود
دود ناشی از آتشسوزیهای کانادا، افق شهرها را از مینیاپولیس تا واشنگتن به رنگ نارنجی-قهوهای درآورده و کیفیت هوای خطرناک را به غرب میانه، شمال شرق و میانهآتلانتیک آورده است. بیش از ۱۰۰ میلیون آمریکایی – نزدیک به یک سوم جمعیت – تحت برخی از هشدارهای کیفیت هوای سازمان ملی اقیانوسی و جوی قرار داشتند، از هشدارهای خودداری از ورزش در فضای باز تا دستورالعملهای ماندن در داخل خانه برای دوری از دود.
کیفیت هوای شیکاگو روز جمعه بر اساس گزارش شرکت فناوری کیفیت هوای سوئیس، آیکیوایر، دومین بدترین در جهان بود. مقامات محلی پارکها و سواحل دریاچه میشیگان را برای آینده نزدیک بستند و فعالیتهای اداره پارکها را لغو یا به داخل ساختمان منتقل کردند.
این تعطیلیها گزینههای ساکنان بدون تهویه مطبوع را محدود کرد که بر اساس نقشه اطلس دادههای مدنی، حدود ۴ درصد از خانوارهای شهر را شامل میشود. سازمان ملی اقیانوسی و جوی گفت که دمای شهر انتظار میرود به بالای ۹۰ درجه فارنهایت (۳۲ درجه سانتیگراد) با شاخص گرما تا ۹۷ درجه فارنهایت برسد و مراکز خنککننده خدمات اجتماعی شهر را فعال کرد.
اوایل این هفته، دیترویت، مینیاپولیس و تورنتو در میان آلودهترین شهرهای جهان قرار داشتند.
یک گنبد گرمایی که بر کارولیناها سایه افکنده است، بادهای شمال غربی را ایجاد کرده است که دود مینهسوتا و کانادا را به پرجمعیتترین کریدور کشور هدایت میکند. باران پیشبینیشده برای آخر هفته میتواند در نهایت هوا را پاک کند.
سازمان ملی اقیانوسی و جوی پیشبینی میکند که بارانها در روز جمعه در تگزاس شروع به کاهش کنند و هوای گرم و خشک در هفته آینده انتظار میرود.
اما منطقه هیل کانتری این ایالت سومین روز متوالی سیل ناگهانی فاجعهبار را تحمل کرد و از روز سهشنبه بیش از ۲۷ اینچ باران در برخی مناطق باریده است، به گفته سازمان ملی اقیانوسی و جوی.
گرگ ابوت، فرماندار تگزاس، از ساکنان خواست تا نسبت به خطرات آبهای سیلابی هوشیار باقی بمانند. او در کنفرانس خبری بعد از ظهر جمعه گفت که حتی اگر بدترین باران پشت سر ایالت باشد، «رودخانهها همچنان به بالا رفتن ادامه خواهند داد.» پیشبینیکنندگان انتظار دارند برخی از رودخانههای اصلی در آخر هفته به اوج خود برسند.
ابوت گفت که ایالت تأیید کرده است که دو نفر در سیلهای این هفته جان خود را از دست دادهاند: یک مرد ۶۵ ساله که در نزدیکی شهر کامفرت در کاروان خود غرق شد و یک مرد ۷۴ ساله که در شهرستان یووالد به داخل آبهای سیلابی رانندگی کرد. امدادگران این هفته صدها نفر را از آبهای در حال افزایش نجات دادهاند.
سیل تگزاس دو هفته پس از سالگرد سیل ژوئیه گذشته در رودخانه گوادالوپ رخ میدهد که حداقل ۱۳۵ نفر را در شهرهایی که دوباره در حال سیل هستند، کشت.
منبع: رویترز