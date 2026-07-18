باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تام باراک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، از طرحی پرده برداشته است که ایالات متحده با همکاری سوریه، اردن، ترکیه، لبنان و مصر روی آن کار می‌کند. بر اساس این برنامه، تنگه هرمز طی دو سال آینده به یک «مسیر فرعی» در نظام حمل‌ونقل جهانی تبدیل خواهد شد. به گفته وی، تمرکز از مسئله هسته‌ای ایران به سمت تنگه هرمز تغییر یافته و هدف پروژه جاری، گذار از مدل فعلی کشتیرانی از طریق آبراه‌های باریک به مسیرهای جایگزین مبتنی بر اصل «تحویل احتیاطی» است.

باراک در سخنرانی خود در نشست تجاری آمریکا و عراق (که در اتاق بازرگانی واشنگتن و با حضور نخست‌وزیر عراق برگزار شد) افزود: این پروژه شامل توسعه «کریدور میانی» نیز می‌شود که از ترکیه، از طریق آذربایجان و ترکمنستان به آسیای مرکزی امتداد می‌یابد و امکان انتقال حجم بالایی از گاز به اروپا را از طریق کانال‌های تجاری فراهم می‌کند.

این مقام آمریکایی با اشاره به نقش محوری بخش تجارت در توسعه و ثبات، اظهار داشت که صنعت و کسب‌وکار هدایت‌کننده مسیر توسعه هستند و دیپلماسی و حتی دولت‌های ملی در برابر این نقش، اهمیت کمتری پیدا می‌کنند.

باراک همچنین تأکید کرد که واشنگتن از علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، و تیم او «در تمام سطوح» حمایت می‌کند و گفت که الزیدی توانایی تغییر مسیر گذشته به سوی ایجاد ائتلافی جدید را دارد. به گفته او، چالش اصلی نخست‌وزیر عراق، ایجاد وحدت در میان تنوع قبیله‌ای، دینی و فرهنگی این کشور بر پایه شفافیت، حاکمیت قانون، مدارا، ثبات و اقتصادی پویا است.

باراک در ادامه با اشاره به تحولات بزرگ منطقه، گفت آنچه در ابتدا سردرگمی و آشفتگی به نظر می‌رسید، در واقع به بازسازی ائتلاف‌های امنیتی و راهبردی انجامیده است. وی تأکید کرد که مرحله کنونی با هدف ایجاد الگویی متفاوت، دور از حذف دیگران و مداخلات نظامی، دنبال می‌شود و افزود که تلاش‌ها برای تغییر حکومت‌ها در منطقه از زمان جنگ جهانی اول تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است.

منبع: الجزیره