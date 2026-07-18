باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - حسن شمسیپور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحالوبختیاری، با اشاره به برگزاری یازدهمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری، گفت: در این نشست، مشکلات تعدادی از واحدهای صنعتی، از جمله واحدهای سنگشکن و کارخانههای آسفالت، بررسی و برای رفع موانع آنها تصمیمگیری شد.
وی افزود: در خصوص استعلامها و نحوه استقرار این واحدها، با استناد به مصوبات پیشین ستاد تسهیل، مقرر شد ملاک عمل، درگاه ملی مجوزها باشد و هرگونه مصوبه مغایر با ضوابط این درگاه، فاقد اعتبار تلقی شود.
شمسیپور با بیان اینکه چند مصوبه ابلاغی از ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید نیز در این جلسه مطرح شد، گفت: یکی از این مصوبات مربوط به بدهی گازبهای واحدهای صنعتی است که برای پرداخت آن مهلت و تسهیلات لازم در نظر گرفته شده و در استان نیز برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
مدیرکل صمت چهارمحالوبختیاری ادامه داد: همچنین مهلت رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۵ تمدید شده که این تصمیم میتواند نقش مؤثری در حمایت از واحدهای تولیدی و صادراتی استان داشته باشد.
وی تصریح کرد: بر اساس یکی دیگر از مصوبات، واحدهای تولیدی میتوانند بدهیهای ارزی خود را بهصورت ریالی تسویه کنند که این اقدام نیز به کاهش مشکلات مالی تولیدکنندگان و تسهیل فعالیت آنها کمک خواهد کرد.