باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، اعلام کرد که این کشور ۳۴۶ میلیون دلار از صندوق بین‌المللی پول (IMF) را در قالب دارایی‌های ذخیره، برای بازسازی پس از زمین‌لرزه‌های این کشور برداشت خواهد کرد.

رودریگز در پیامی در تلگرام گفت: «این به حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده با مسکن، زیرساخت‌ها، خدمات عمومی ضروری و سایر نیاز‌ها کمک خواهد کرد.»

کریستالینا گئورگیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، پرداخت این وجوه را تأیید کرده و در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این سازمان «با شرکای کلیدی برای کمک به ونزوئلا در دسترسی به منابع خود از صندوق نیاز‌های فوری بشردوستانه همکاری کرده است.»

دو زمین‌لرزه‌ای که در ماه ژوئن رخ داد، شدیدترین زمین‌لرزه‌های بیش از ۱۰۰ سال اخیر در این کشور بودند. تاکنون بیش از ۵،۰۰۰ نفر در اثر این فاجعه جان خود را از دست داده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه