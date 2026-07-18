پایتخت در ششمین سال پیاپی خشکسالی قرار گرفته و همزمان با کاهش ۳۶ درصدی بارش‌ها، درصد پرشدگی مخازن سد‌های تأمین‌کننده آب شرب نیز به ۳۰ درصد رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  -  بر اساس آمار  پایتخت در ششمین سال متوالی خشکسالی قرار گرفته و کاهش بارش‌ها، افت ذخایر سد‌های تأمین‌کننده آب شرب را به دنبال داشته است.

میزان بارش در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تا ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ به ۱۷۳.۷ میلی‌متر رسیده است؛ این در حالی است که میانگین بلندمدت بارش در همین بازه زمانی ۲۷۱.۳ میلی‌متر اعلام شده و به این ترتیب، بارش‌ها با کاهش ۳۶ درصدی مواجه شده‌اند. همچنین تحقق بارش نسبت به شرایط نرمال ۶۴ درصد ثبت شده است.

وضعیت مخازن سد‌های تأمین‌کننده آب شرب تهران طبق این آمار، مجموع حجم آب موجود در مخازن سد‌های پایتخت ۵۷۴ میلیون مترمکعب است، در حالی که میانگین بلندمدت این رقم در همین مقطع زمانی ۸۱۵ میلیون مترمکعب بوده است. این ارقام نشان می‌دهد ذخایر آبی تهران نسبت به میانگین بلندمدت ۲۴۱ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

همچنین درصد پرشدگی کل مخازن سد‌های تأمین‌کننده آب تهران ۳۰ درصد اعلام شده؛ آماری که بیانگر شرایط نگران‌کننده منابع آبی پایتخت در فصل گرم سال است.

در نهایت گفتنی است، در چنین شرایطی، مدیریت مصرف آب بیش از گذشته اهمیت دارد و همراهی شهروندان می‌تواند نقش موثری در کاهش فشار بر منابع آبی داشته باشد. کاهش مصارف غیرضروری، استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف، رفع نشتی‌های خانگی و پرهیز از مصرف بی‌رویه در ساعات اوج، از مهم‌ترین راهکار‌هایی است که می‌تواند به پایداری تأمین آب کمک کند. کارشناسان تأکید دارند صرفه‌جویی در مقیاس خانگی، در سطح کلان اثر قابل توجهی بر عبور از تنش آبی خواهد داشت.

برچسب ها: وضعیت سدها ، بارش باران ، وزارت نیرو
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