شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری نمایشگاه فانوس در دبیرستان علامه حلی به نام شهید جاوید الاثر ماکان نصیری را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۲۸ امین رویداد پژوهشی دبیرستان دوره اول علامه حلی ۲ در تاریخ ۲۵ الی ۲۶ تیر با شرکت ۴۰۰ دانش آموز مرکز و حدود ۱۷۰ پروژه پژوهشی که با انجام آزمایشهای جذاب علمی در حضور پرشور بیش از ۲۸۰۰ نفر بازدیدکننده برگزار شد. در این نمایشگاه که به نام نمایشگاه فانوس شناخته میشود و به نام شهید جاوید الاثر ماکان نصیری مزین بود مهمانان مختلفی از جمله سرکار خانم دکتر یاوری ریاست محترم سمپاد، دکتر امینی ریاست محترم سمپاد شهر تهران، دکتر زارع پور وزیر سابق ارتباطات و فناوری، دکتر مهدی گلشنی معاونت حمل و نقل تهران بزرگ و معاونان محترم آموزشی و پرورشی آموزش وپرورش منطقه ۴ و مدیران و دانش آموزان مدارس سمپاد شهر تهران بازدید به عمل آوردند.
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منبع: شهروندخبرنگار - تهران
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