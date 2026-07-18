رئیس امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس از آزادسازی ۵ هکتار از اراضی کشاورزی در حریم شهرهای زرقان و لپویی با اجرای موفقیت‌آمیز مانور عملیاتی طرح “حکاک” خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نبی اله یزدی با بیان اینکه سیاست قاطعانه این سازمان در صیانت از انفال و امنیت غذایی استان است، اظهار کرد: با هدف اجرای دستورالعمل سازمان امور اراضی کشور مبنی بر تشدید نظارت‌ها و پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، مانور ماهانه طرح “حکاک” با محوریت شهرستان زرقان و با مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی و انتظامی استان برگزار شد.

این مقام مسئول گفت: در این عملیات که با نظارت فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان و با همکاری یگان‌های حفاظتی ۹ شهرستان، نیروی انتظامی، منابع طبیعی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان انجام شد، ۲۵ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در قالب باغ‌شهر شناسایی و قلع‌وقمع شد.

یزدی با اشاره به اینکه این اقدامات در مناطق تنگ‌چشمه، نَسِه و برآفتاب اجرایی شد، اضافه کرد: با اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، پنج هکتار از اراضی که به‌صورت غیرقانونی دستخوش تغییر کاربری شده بود به حالت اولیه بازگردانده شد.

او اظهار کرد: این طرح در راستای مقابله با سودجویان است و یگان حفاظت اراضی استان با تمام توان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز را در نطفه خنثی خواهد کرد.

رئیس امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ضمن تأکید بر استمرار این مانور‌ها خاطرنشان کرد: برگزاری این عملیات‌های مشترک، هماهنگی بین‌دستگاهی را ارتقا داده و نقش مهمی در سرعت‌بخشی به شناسایی تخلفات و حفاظت از سرمایه‌های ارزشمند بخش کشاورزی ایفا می‌کند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، تخریب باغ شهری ، اراضی فارس
خبرهای مرتبط
تخریب ۱۴ قطعه باغشهری در شهرستان مرودشت
تخریب ۱۵۱ قطعه باغ شهری و ساخت و سازهای غیرمجاز در مرودشت
تثبیت ۲۴ درصد از اراضی زراعی فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شنیده شدن صدای انفجار در بخش‌هایی از لار
روایتی از مجاهدت و شهادت حضرت علی‌بن‌حمزه (ع)؛ امامزاده‌ای که در شیراز غریب ماند
آسایش مردم خط قرمز ماست؛ قطع فوری برق ادارات بدمصرف با پایش هوشمند شبکه
تخریب ۲۵ باغ‌شهر غیرمجاز در پنج هکتار از اراضی فارس
آخرین اخبار
تخریب ۲۵ باغ‌شهر غیرمجاز در پنج هکتار از اراضی فارس
روایتی از مجاهدت و شهادت حضرت علی‌بن‌حمزه (ع)؛ امامزاده‌ای که در شیراز غریب ماند
آسایش مردم خط قرمز ماست؛ قطع فوری برق ادارات بدمصرف با پایش هوشمند شبکه
شنیده شدن صدای انفجار در بخش‌هایی از لار
شهادت رهبر امت، رستاخیزی تازه در جهان اسلام پدید آورد
ترافیک در محور لار- کهورستان روان است
دو حادثه ترافیکی در محور‌های کازرون و سپیدان ۱۳ مصدوم بر جای گذاشت
نخستین تصویر از پلنگ ایرانی در منطقه شکار ممنوع «کوه‌خم» ثبت شد+ فیلم
وحدت امت اسلامی مهم‌ترین عامل ناکامی دشمن است
اشتراکات مذهبی و تاریخی؛ عامل استمرار پیوند‌های راهبردی ایران و افغانستان است 
از فارس تا هرمزگان_ همدل و همراه/جامعه ورزش فارس پرچمدار پویش ملی همدلی شد
دستور بازسازی فوری محورهای مواصلاتی هرمزگان / دشمن تاوان اقدامش را می‌دهد
شورای نگهبان نبض اسلامیت نظام و تضمین‌کننده قوام جمهوری اسلامی است
شیراز با «رنگ بهشت» دیپلماسی فرهنگی را از دریچه نقاشی کودکان روایت کرد
شهر دوستدار سالمند فقط مناسب‌سازی معابر نیست
آمریکا بار دیگر بدعهدی خود را ثابت کرد/ اقتدار نظامی باید با قدرت اقتصادی تکمیل شود
تحقق برنامه‌های ۲۰ ساله تأمین اجتماعی نیازمند حمایت دولت و مجلس است
برپایی نمایشگاه تخصصی ملزومات اربعین در حرم شاهچراغ (ع)/ از دوخت رایگان چادر تا عرضه پوشاک فاخر اسلامی
خیز شیراز برای کسب عنوان «پایتخت گردشگری غذا»/ظرفیت‌های بی‌نظیر اصناف فارس به کار گرفته می‌شود