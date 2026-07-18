دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در سامانه جستجوی کلید پاسخنامه و دفترچه آزمون‌های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://www۸.sanjesh.org/noet_tk/ قرار گرفت.

سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ برای اطلاع داوطلبان در این سایت قرار گرفته است و کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ نیز در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ در همین سایت قرار خواهد گرفت.

در صورتی که داوطلبان به کلید اولیه نکات اصلاحی و تکمیلی دارند، لازم است از تاریخ اول مرداد تا ۵ مرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه پاسخگویی اینترنتی (request.sanjesh.org) نسبت به ثبت نظر در قالب فرم "اعلام نظر به کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵" اقدام کنند. 

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ پس از دوبار تعویق زمانی در سه نوبت صبح و بعدازظهر پنجشنبه ۲۵ تیر و صبح جمعه ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۵ با حضور بیش از ۶۵۱ هزار نفر در ۱۲۹ مجموعه امتحانی در ۶ گروه آموزشی شامل علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی در ۱۶۵ شهرستان برگزار شد.

برچسب ها: آزمون کارشناسی ارشد ، کارشناسی ارشد ناپیوسته
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