باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - با اوج‌گیری گرمای هوا در فصل تابستان، کولر‌های آبی به یکی از پرمصرف‌ترین تجهیزات خانگی تبدیل شده‌اند؛ بی‌توجهی به وضعیت فنی کولر‌های آبی نه تنها موجب افزایش مصرف آب و برق می‌شود، بلکه پیامد‌هایی همچون نشت آب به سقف ساختمان و خسارت‌های جدی به سازه را به همراه دارد. کارشناسان فنی تاکید دارند که سرویس دوره‌ای دستگاه، بررسی سلامت شناور (برای تنظیم دقیق سطح آب) و کنترل مخزن و فن‌ها، از ضروریات اولیه برای جلوگیری از هدررفت منابع است.

یکی از نکات کلیدی مطرح شده بهره‌گیری از تنظیمات سرعت پایین در کولر‌های آبی است. استفاده از دور کند (در صورت امکان) علاوه بر کاهش محسوس فشار بر موتور کولر، نقش مؤثری در کاهش مصرف برق، افزایش طول عمر دستگاه و در نهایت صرفه‌جویی اقتصادی برای خانواده‌ها دارد.

هر قطره آب هدر رفته در سیستم‌های سرمایشی غیراستاندارد، می‌تواند در ایام اوج مصرف بار گرما، چالش‌های تأمین آب شهری را تشدید کند.

پیش از این نیز سخنگوی آب و فاضلاب کشور، با بیان اینکه یک کولر آبی در اوج مصرف تابستان شبانه‌روز تا ۵۰۰ لیتر آب می‌بلعد، تأکید کرد: نصب تجهیزات کاهنده (سرشیرها، سر دوش‌های کم‌مصرف، فلاش‌تانک دو مرحله‌ای و سایه‌بان کولر) مصرف آب خانوار را حداقل ۳۰ درصد کاهش می‌دهد.