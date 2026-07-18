رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان قیر و کارزین از تأمین و تخصیص زمین مورد نیاز برای احداث ۱۲۰ واحد مسکن محرومان در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد انصاری رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان قیر و کارزین اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مسکن محرومان و با هدف تسریع در تأمین زمین مورد نیاز این طرح، جلسه هماهنگی با حضور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، کارشناسان بنیاد مسکن و کارشناسان اداره راه و شهرسازی شهرستان برگزار و آخرین اقدامات مربوط به اجرای پروژه مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

او افزود: با حمایت محمدمهدی عبدالهی، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، و همکاری جواد فاتحی، معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس، زمین مورد نیاز برای احداث ۱۲۰ واحد مسکن محرومان در شهرستان قیر و کارزین تأمین و به این طرح تخصیص یافت.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان قیر و کارزین تأکید کرد: تأمین زمین، مهم‌ترین گام در آغاز اجرای پروژه‌های حمایتی مسکن است و تحقق این مهم، زمینه را برای آغاز عملیات اجرایی واحد‌های مسکن محرومان و بهره‌مندی خانوار‌های واجد شرایط از این طرح فراهم می‌کند.

انصاری با اشاره به تعامل سازنده میان اداره راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، خاطرنشان کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی نقش مؤثری در پیشبرد طرح‌های حمایتی مسکن دارد و با تداوم این همکاری، روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

او ابراز امیدواری کرد: با استمرار حمایت‌های اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس و همکاری دستگاه‌های مرتبط، عملیات اجرایی این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شده و زمینه خانه‌دار شدن بخشی از خانوار‌های کم‌برخوردار و واجد شرایط در شهرستان قیر و کارزین فراهم شود.

منبع: راه و شهرسازی فارس