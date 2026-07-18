باشگاه خبرنگاران جوان - در پی حمله هوایی به آسایشگاه سربازان تیپ ۳۸۸ پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شهرستان بمپور، تعدادی از کارکنان و سربازان این یگان به شهادت رسیدند و شماری دیگر نیز مجروح شدند.
در این حمله به پادگان بمپور ایرانشهر که از آن بهعنوان تجاوز ناجوانمردانه ارتش تروریستی آمریکا یاد شده، هفت نفر از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ نیروی زمینی ارتش به شهادت رسیدند؛ نیروهایی که در مسیر پاسداری از امنیت و آرامش کشور، جان خود را فدا کردند.
خاک گرم ایرانشهر آغوش گشود تا هفت ستاره درخشان تیپ ۳۸۸ را در دل خود جای دهد؛ دلاورمردانی از میان کارکنان پایور و وظیفه که جوانی و جانشان را فدای امنیت، آرامش و سربلندی این مرزوبوم کردند و نامشان برای همیشه در حافظه مردم ماندگار خواهد ماند.
اینجا سیستان و بلوچستان است؛ سرزمینی که نخلهایش با ایستادگی قد کشیدهاند و فرزندانش درس فداکاری را از مکتب عشق و ایثار آموختهاند. مردمان این دیار بار دیگر در سوگ فرزندانی نشستند که با جانفشانی خود، معنای والای وفاداری و دفاع از میهن را به تصویر کشیدند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایرانشهر با حضور در بیمارستان خاتمالانبیا (ص) این شهرستان، برای دومین بار از مجروحان حمله تروریستی به تیپ ۳۸۸ پیاده مکانیزه ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه بمپور عیادت کرد و روند درمان آنان را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسن کمالی به همراه جمعی از معاونان قضایی و فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستان، با حضور در بیمارستان خاتمالانبیا (ص) ایرانشهر، از مجروحان حادثه تروریستی اخیر عیادت کرد و ضمن آرزوی سلامتی و شفای عاجل برای مجروحان، از تلاشهای کادر درمانی در ارائه خدمات پزشکی قدردانی کرد و بر لزوم استمرار حمایت از مصدومان تا بهبودی کامل تأکید کرد.
وی با محکوم کردن حمله تروریستی به تیپ ۳۸۸ پیاده مکانیزه ارتش جمهوری اسلامی ایران، این اقدام را مغایر با موازین حقوق بینالملل و اصول حقوق بشردوستانه دانست و اظهار کرد: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی، پیگیری ابعاد حقوقی این جنایت و مستندسازی آن را از طریق مراجع ذیصلاح داخلی و بینالمللی دنبال خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایرانشهر همچنین با اشاره به روحیه، ایستادگی و آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: دشمنان باید بدانند اقدامات تروریستی و تجاوزکارانه نهتنها خللی در اراده رزمندگان اسلام و ملت ایران ایجاد نخواهد کرد، بلکه موجب تقویت وحدت ملی و عزم راسخ در صیانت از امنیت و اقتدار کشور خواهد شد.
در جریان این بازدید، روند درمان مجروحان و خدمات ارائهشده از سوی کادر پزشکی بررسی و بر تسریع در ارائه خدمات درمانی و پیگیری مستمر وضعیت مصدومان تأکید شد.
منبع دادگستری استان