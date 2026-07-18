شماری از بمب‌ها و پرتابه‌های عمل‌ نکرده به‌ جامانده از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه در ادامه روند پاک‌سازی مناطق مرزی در شهرستان مهران منهدم می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - روابط عمومی سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از ساعت ۱۷ تا ۱۹ عصر امروز (شنبه) چندین بمب‌ و پرتابه‌ عمل‌ نکرده بازمانده از جنگ تحمیلی دشمن در منطقه رضاآباد شهرستان‌ مهران منهدم می‌شوند.

در این اطلاعیه تاکید شده است که خنثی‌سازی و نابودی این پرتابه‌های عمل‌ نکرده به دست واحدهای مهندسی و خنثی‌سازی سپاه امیرالمومنین(ع) ایلام انجام می‌شود.

سپاه استان ایلام از شهروندان خواست با توجه به گمان شنیده شدن صداهای برآمده از انفجار، نگران نشوند و به شایعه‌ها توجه نکنند.

در ماه‌های گذشته نیز شماری دیگر از بمب‌ها و پرتابه‌های عمل‌ نکرده دشمن آمریکایی-صهیونیستی در شهرهای گوناگون استان ایلام خنثی و نابود شد.

در جریان نبرد تحمیلی دشمن ضد ایران اسلامی، مناطق گوناگون استان ایلام بارها هدف تجاوز موشکی و پهپادی قرار گرفت.

در تازه‌ترین تجاوز آمریکا به استان ایلام، هفته گذشته کارخانه تولید آب‌معدنی در شهرستان دهلران هدف قرار گرفته شد.

برچسب ها: انفجار ، بمب عمل نکرده
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