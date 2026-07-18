فرزانه صادق گفت: آغاز عملیات اجرایی پروژه آزادراه اردکان_مهریز با سرمایه‌گذاری تقریبی ۷۰ همت امروز در یزد آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در مراسم آغاز آغاز عملیات اجرایی احداث آزادراه اردکان _ مهریز بخشی از آزادراه نطنز_ نائین_ اردکان_ مهریز _انار گفت: این آزادراه صرفاً یک پروژه استانی نیست بلکه بخشی از یک طرح ملی و راهبردی در تکمیل کریدور آزادراهی شمال_جنوب کشور محسوب می‌شود.

صادق افزود: آغاز عملیات اجرایی و ساخت این پروژه که امروز صورت می‌گیرد گامی مؤثر در تحقق شبکه یکپارچه آزادراهی ایران و تقویت جایگاه کشور در ترانزیت منطقه‌ای و بین المللی خواهد بود.

وزیر راه ادامه داد: باتوجه‌به فراهم بودن بستر سرمایه‌گذاری، مقدمات اجرایی و مشارکت بخش خصوصی این پروژه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیربنایی کشور امروز وارد مرحله اجرایی شده و نقش تعیین‌کننده‌ای در تکمیل کریدور آزادراهی شمال و جنوب ایفا می‌کند.

وی ادامه داد:طول کل این محور (آزادراه نطنز_نائین‌_اردکان_ مهریز_ انار) ۴۷۴ کیلومتر و طول پروژه اجرایی در استان یزد به عنوان آزادراه اردکان_ مهریز ۱۳۰ کیلومتر (۸۶ کیلومتر احداث مسیر جدید و ۴۴ کیلومتر تعریض محور موجود) در دو باند ۶ خطه است.

نماینده هیئت دولت سرمایه‌پذیر این پروژه را وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور) مطرح و اظهار داشت: سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد و سازمان ملی زمین و مسکن نیز سرمایه‌گذاران پروژه هستند.

صادق در تشریح اهداف کلان این پروژه گفت: تکمیل حلقه‌های اصلی کریدور‌های آزادراهی شمال به جنوب کشور، ارتقا جایگاه استان یزد در شبکه ترانزیت ملی و بین‌المللی کالا و مسافر، کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت و تصادفات و تلفات جاده‌ای، تسهیل دسترسی به مراکز صنعتی، معدنی و اقتصادی استان یزد و استان‌های هم جوار از اثرات مثبت اجرای این پروژه است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در این سفر ۲۵۰ کیلومتر از پروژه روکش آسفالت محور‌های شریانی استان یزد را افتتاح می‌کند و در ادامه با حضور فرزانه صادق ۵ هزار و ۷۵۸ واحد از طرح نهضت ملی مسکن استان یزد در قالب‌های واحد تکمیل شده، واحد نیمه‌ساز و زمین افتتاح و تحویل متقاضیان خواهد شد. برنامه پایانی سفر وزیر راه و شهرسازی به یزد دیدار با آیت‌الله ناصری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه یزد و نشست با جمعی از مدیران استان خواهد بود.

برچسب ها: طرح عمرانی ، راه و شهرسازی یزد ، وزیر راه و شهرسازی ، ایمنی جاده ها ، ساخت مسکن
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