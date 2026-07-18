باشگاه خبرنگاران جوان - جواد حقلطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین از قرار گرفتن موضوع آزادسازی عرصه این مجموعه تاریخی در دستور کار جدی دستگاههای اجرایی خبر داد و افزود: یکی از ۲ محور اصلی در مسیر اجرای این طرح، آزادسازی عرصه دولتخانه صفوی است؛ موضوعی که بخشی از موانع آن به وجود مدرسه و برخی ساختوسازهای مستقر در این محدوده بازمیگردد.
وی با بیان اینکه طرح اجرایی دولتخانه صفوی پیشتر در جریان سفر مقام معظم رهبری به استان قزوین به تصویب رسیده و بخشی از اقدامات آن نیز در سالهای گذشته انجام شده، اضافه کرد: در بازدیدهای اخیر نیز بر تسریع روند آزادسازی تاکید شده تا این طرح مهم تاریخی و گردشگری وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شود.
معاون عمرانی استاندار قزوین ادامه داد: در سفر اخیر رییسجمهور به استان نیز اعتباری برای جابهجایی سالنهای ورزشی و احداث سالنهای جدید پیشبینی شده تا زمینه برای رفع تداخل مجموعههای ورزشی با عرصه دولتخانه صفوی فراهم شود.
به گفته این مسئول، تکمیل و بهرهبرداری از سالن رزمی، سالن کشتی و سالن ورزشی در دست ساخت اداره ورزش و جوانان، از ضرورتهای اصلی برای پیشبرد این روند است.
حقلطفی با اشاره به بازدیدهای انجامشده از اماکن ورزشی طی ۲ تا سه هفته گذشته بیان کرد: مقرر شد تا روند اجرای این سالنها با سرعت بیشتری دنبال شود تا پس از آمادهسازی آنها، امکان آزادسازی بخشهایی از عرصه دولتخانه که با این مجموعهها درگیر است، فراهم شود.
وی همچنین در خصوص بخشی از عرصه که به بهرهبردار گراندهتل واگذار شده، اظهار بیاطلاعی کرد و یادآور شد: جزییات این واگذاری و توافقهای مرتبط بایستی از ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین مورد پیگیری قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین با تاکید بر اینکه توسعه دولتخانه صفوی و افزایش ظرفیت گردشگری از موضوعات مهم استان محسوب میشود، بیان کرد: این موضوع هم در مصوبات سفر مقام معظم رهبری و هم در مصوبات سفر رییسجمهور مورد توجه قرار گرفته و با همکاری دستگاههای اجرایی، برای به نتیجه رسیدن آن تلاش خواهد شد.
منبع: استانداری قزوین