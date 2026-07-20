معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با استمرار اقدامات بهداشتی تا پایان فصل گرما بتوانیم از موضوع کنترل بیماری تب کریمه کنگو عبور کنیم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: با توجه به همراهی دامداران و افراد فعال در حوزه دام با اقدامات بهداشتی نظیر ضدعفونی و استفاده از سم در حوزه پیشگیری از انتقال بیماری تب کریمه کنگو بوده که امسال با حجم مناسب سمپاشی جمعیت و جایگاه دام، شرایط مطلوبی را سپری کردیم.

به گفته وی، تازمانیکه فصل گرما به پایان نرسیده است، کماکان باید احتمال بروز بیماری را در جمعیت بدهیم‌.

رفیعی پور ادامه داد: با استمرار اقدامات بهداشتی تا پایان فصل گرما بتوانیم از موضوع کنترل بیماری تب کریمه کنگو عبور کنیم.

رئیس سازمان دامپزشکی درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ بیان کرد: با توجه به ایام اربعین تاکنون ۳ هزار کیلو مرغ به بازارهای هدف صادر می شود و برای حمایت از تولید قرار است مجوز صادرات محدود داده شود، هنوز درخواستی نیامده است‌.

وی درباره آخرین وضعیت واردات گوشت افزود: واردات گوشت کماکان از پاکستان و اسیای میانه در حال انجام است و بنابر آخرین آمار حدود ۷ هزارتن گوشت قرمز وارد شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در توصیه به دامداران و مردم برای مقابله با تب کریمه کنگو گفت: با توجه به هوای گرم انتظار ما از دامداران آن است که اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای و سم پاشی به واحدها صورت بگیرد و در تردد محیط های عشایری و روستایی افراد کنه با از دست از بین نبرند.

برچسب ها: تب کریمه کنگو ، واحدهای دامداری
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