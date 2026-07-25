نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به میزان موجودی زعفران در دست کشاورزان، عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: قیمت کنونی هر کیلو زعفران دسته ۱۷۵ تا ۱۸۰ میلیون تومان، پوشال ۲۲۰ تا ۲۲۲ میلیون تومان، سرگل ۲۳۵ تا ۲۴۵ میلیون تومان و نگین ۲۶۰ تا ۲۶۵ میلیون تومان است.

به گفته وی، با توجه به نزدیک شدن به برداشت سال زراعی جدید، کشاورزان موجودی مانده در انبارها را عرضه می کنند چراکه کیفیت زعفران تولیدی بعد از یکسال کاهش می یابد.

میری با بیان اینکه عرضه و تقاضا از تعادل در بازار برخوردار است، افزود: با توجه به شرایط فعلی مصرف در بازارهای داخلی و خارجی کاهش یافته است و با توجه به میزان موجودی زعفران در دست کشاورزان، عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی دارد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که با توجه به آنکه زعفران قابل توجهی در انبارها نیست، از این رو ثبات قیمت زعفران در بازار استمرار خواهد داشت.

وی با اشاره به آخرین وضعیت صادرات زعفران بیان کرد: با توجه به محدودیت های ناشی از جنگ، قاچاق زعفران افزایش یافته است به طوریکه زعفران زیادی از مرزها خارج می شود.

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: برآوردها حاکی از آن است که با توجه به شرایط حاکم بر کشور نمی توان پیش بینی راجع به بازار زعفران و صادرات داشت.

برچسب ها: تولید زعفران ، بازار زعفران ، قیمت زعفران
خبرهای مرتبط
پتانسیل تامین ۲ برابر زعفران دنیا در ایران وجود دارد
۹۰ درصد زعفران تولیدی صادر می‌شود
حداقل و حداکثر قیمت زعفران اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جزئیات تخفیف ۳۰ درصدی قبض برق برای مشترکان کم‌مصرف؛ گزارش عملکرد پس از پایان دوره اعلامی
پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی به ذی‌نفع نهایی اجرا می‌شود
ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی از مرز ۷۹ هزار مگاوات گذشت
همتی: حمایت از تولید بدون افزایش پایه پولی دنبال می‌شود
بار ۳۷ هزار مگاواتی کولر‌ها بر شبکه برق/ تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برای عبور از روز‌های گرم
واریز سالانه ۱۱ میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه کشور
گام تازه درگاه یکپارچه دارا برای پرداخت هوشمند سود سهامداران
فرایند صدور PRX الکترونیک می‌شود/ امکان انعقاد قرارداد الکترونیک بین شرکت‌های سبدگردان و مشتریان فراهم شد
تجهیز ۱۳۰ ناحیه به دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت
بهترین سایت خرید فالوور اینستاگرام چه ویژگی‌هایی دارد؟
آخرین اخبار
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۴ مرداد ۱۴۰۵
رشد بیش از ۱۰۷ هزار واحدی/ شاخص کل بورس به ارتفاع ۵ میلیون واحد بازگشت
مهان می‌خواهد روزانه حداقل شش میلیون مترمکعب از مصرف گاز را کاهش دهد
پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیونی به مسکن حمایتی با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی
قیمت محصولات لبنی پرمصرف تغییر کرد
ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور به ۱۰۱ هزار مگاوات رسید/ تجدیدپذیر‌ها ۵۶۰۰ مگاواتی شدند
سامانه جدید رسیدگی به شکایات بازار سرمایه آغاز به‌کار کرد
تردد زائران اربعین در مرزها ۲۰ درصد افزایش یافت
تولید ماهانه گوشت مرغ به ۲۵۰ هزار تن رسید
خط مسافربری دریایی خرمشهر ـ بصره فعالیت خود را از سر می‌گیرد
افزایش ارزش افزوده تراش گوهرسنگ‌ها تا ۷۰۰ درصد/گردش مالی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری سالانه جواهرات
ضرورت آزادسازی سهام عدالت و سپردن مدیریت آن به مردم
بازسازی زندگی و خرید لوازم خانگی با اعتبار طرح مهراد؛ همکاری «انتخاب من» و بنیاد علوی
همتی: حمایت از تولید بدون افزایش پایه پولی دنبال می‌شود
بهترین سایت خرید فالوور اینستاگرام چه ویژگی‌هایی دارد؟
گام تازه درگاه یکپارچه دارا برای پرداخت هوشمند سود سهامداران
بار ۳۷ هزار مگاواتی کولر‌ها بر شبکه برق/ تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برای عبور از روز‌های گرم
فرایند صدور PRX الکترونیک می‌شود/ امکان انعقاد قرارداد الکترونیک بین شرکت‌های سبدگردان و مشتریان فراهم شد
پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی به ذی‌نفع نهایی اجرا می‌شود
اضافه‌برداشت امروز، بحران آب فردا؛ زنگ خطر برای منابع زیرزمینی
ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی از مرز ۷۹ هزار مگاوات گذشت
آمادگی بیش از یکهزار و ۶۵۰ موکب برای ارائه خدمات به زائران و جاماندگان اربعین + فیلم
سرنوشت خرید تضمینی گندم به کجا می‌رسد؟
تجهیز ۱۳۰ ناحیه به دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت
واریز سالانه ۱۱ میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه کشور
خودکفایی محصولات اساسی بدون توجه به افزایش بهره وری دست نیافتنی است
جزئیات تخفیف ۳۰ درصدی قبض برق برای مشترکان کم‌مصرف؛ گزارش عملکرد پس از پایان دوره اعلامی
افزایش نسبی دمای هوا تا روز دوشنبه در نیمه شمالی کشور
فعلاً برنامه‌ای برای محدودیت عرضه سوخت نداریم
دیدار وزیر نیرو با وزیر مدیریت سرزمینی و زیرساخت‌های ارمنستان