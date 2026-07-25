نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به میزان موجودی زعفران در دست کشاورزان، عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: قیمت کنونی هر کیلو زعفران دسته ۱۷۵ تا ۱۸۰ میلیون تومان، پوشال ۲۲۰ تا ۲۲۲ میلیون تومان، سرگل ۲۳۵ تا ۲۴۵ میلیون تومان و نگین ۲۶۰ تا ۲۶۵ میلیون تومان است.

به گفته وی، با توجه به نزدیک شدن به برداشت سال زراعی جدید، کشاورزان موجودی مانده در انبارها را عرضه می کنند چراکه کیفیت زعفران تولیدی بعد از یکسال کاهش می یابد.

میری با بیان اینکه عرضه و تقاضا از تعادل در بازار برخوردار است، افزود: با توجه به شرایط فعلی مصرف در بازارهای داخلی و خارجی کاهش یافته است و با توجه به میزان موجودی زعفران در دست کشاورزان، عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی دارد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که با توجه به آنکه زعفران قابل توجهی در انبارها نیست، از این رو ثبات قیمت زعفران در بازار استمرار خواهد داشت.

وی با اشاره به آخرین وضعیت صادرات زعفران بیان کرد: با توجه به محدودیت های ناشی از جنگ، قاچاق زعفران افزایش یافته است به طوریکه زعفران زیادی از مرزها خارج می شود.

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: برآوردها حاکی از آن است که با توجه به شرایط حاکم بر کشور نمی توان پیش بینی راجع به بازار زعفران و صادرات داشت.