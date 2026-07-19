باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عبدالرضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تمهیداتی که بهمنظور کاهش آسیب به زیرساختها در حملات آمریکا درنظر گرفته شده است، گفت: تقویت سامانههای پدافندی پیرامون نیروگاهها، پالایشگاهها و مجتمعهای پتروشیمی، مهمترین اقدامی است که میتوان برای کاهش آسیبپذیری این زیرساختها انجام داد. در کنار آن، سازماندهی و آمادگی نیروی انسانی شاغل در این مراکز نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. همچنین در حوزههای امداد و نجات و آتشنشانی، تجهیزات و امکانات موردنیاز مستقر شده و نیروهای عملیاتی در آمادگی کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل شوند.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس اظهار کرد: در بخش تولید برق نیز، خوشبختانه نیروگاههای کشور در نقاط مختلف ایران پراکنده هستند. این پراکندگی موجب شده است که آسیب دیدن یک یا چند نیروگاه، تأثیر تعیینکنندهای بر پایداری شبکه سراسری برق نداشته باشد. افزون بر این، طی سال گذشته ظرفیت تولید برق رشد قابل توجهی داشته و نیروگاههای جدیدی نیز به شبکه افزوده شدهاند. ازاینرو، در صورت آسیب دیدن بخشی از ظرفیت تولید، امکان جبران آن از طریق سایر نیروگاهها وجود دارد و شبکه برق کشور همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
این نماینده مجلس میگوید در حوزه پالایشگاهها و مجتمعهای پتروشیمی نیز تمهیدات لازم پیشبینی شده است. آمادگی نیروی انسانی، استقرار تجهیزات امدادی و آتشنشانی و برنامهریزی برای مدیریت بحران، ازجمله اقداماتی است که با هدف کاهش خسارات احتمالی و حفظ تداوم فعالیت این مراکز انجام شده است.
سپهوند تصریح کرد: تجربه نشان داده است که دشمن در حملات خود همواره اصول حقوق بشر و قواعد بینالمللی را نادیده میگیرد و حتی زیرساختهای حیاتی و مناطق مسکونی را نیز هدف قرار میدهد. هدف از چنین اقداماتی، ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم و برهم زدن آرامش عمومی است. با وجود این، برای تأمین خدمات حیاتی، ازجمله آبرسانی و انرژی، سناریوهای جایگزین و برنامههای اضطراری پیشبینی شده است تا در صورت بروز خسارت، خدمات در سریعترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: هرگونه درگیری در مراکز تولید و انتقال انرژی، میتواند موجب اختلال در عرضه جهانی انرژی، افزایش شدید قیمت نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی و در نهایت، تأثیرگذاری بر اقتصاد کشورهای مختلف شود بهویژه کشورهایی که به منابع انرژی منطقه وابستگی دارند.