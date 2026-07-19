باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مالک حدپور سراج، بازیگر و میزبان برنامه «روحالامین» شبکه نسیم در پاسخ به این سوال که از بین مهمانان کدام روایت از رهبرِ شهید انقلاب بیشتر به دلتان نشست؟ گفت: صحبتهای مهمان دعوت شده از لبنان برایم جالب بود. گاهی ما خودمان از خودمان تعریف میکنیم، گاهی یک غریبه از داشتههای ما تعریف میکند. اینجاست که صحبتهای یک غریبه بیشتر میتواند به واقعیت نزدیک باشد.
سراج ادامه داد: از طرفی، هر کدام از مهمانان به دنبال بزرگنمایی کردن نبودند؛ چراکه آنقدر رهبر شهید بزرگ بود، که هرچه گفته میشد حق مطلب را بیان نمیکرد. زوایایی از رهبر شهید در برنامه مطرح شد، که افراد از نزدیک با ایشان ارتباط داشتند وای کاش این صحبتها قبل از شهادتشان مطرح میشد.
میزبان برنامه «روحالامین» افزود: یکی از دوستان تعریف میکرد که ما به حضرت آقا گفته بودیم بگذارید یک روز از زندگیتان را مطرح کنیم، اما آقا فرموده بودند باور نمیکنند! یعنی آنقدر تبلیغات رسانههای خارجی زیاد بود، که شما هرچقدر تلاش میکردید نمیتوانستید روی اذهان مردم کار کنید. به همین دلیل، بخشی از مردم از جمله خودم بخاطر قضاوتهای غلطی که به رهبر داشتم، پشیمان هستم و از ایشان طلب حلالیت میطلبم. از افراد حاضر در مراسم تشییع نیز خیلیها طلب حلالیت داشتند. اینها نتیجه خونِ ایشان است.
این بازیگر در پاسخ به این سوال که گاهی صحبتهایی از مهمانان خارجی درباره رهبر شهیدمان میشنویم، که خودمان از نزدیک درک نکرده بودیم، توضیح داد: اغلب اینگونه است که ما از داشتههای خود بیخبریم و وقتی آن را از دست میدهیم، متوجه میشویم. رهبر شهید نیز پدر بودند و ما نفهمیدیم. همانطور که پدر امت اسلام بودند.
سراج در پاسخ به این پرسش که حتی آن هنرمند لبنانی داغِ شهادت رهبر را سنگینتر از داغِ شهادت سید حسن نصرالله میدانست، بیان کرد: بله، من هشت سال در جبهه بودم. ما در جبهه حاضر بودیم هر بلایی سرمان بیاید، ولی دل امام راحل نلرزد. متاسفانه ما در این دوره فردی را از دست دادیم، که قدرش را ندانستیم و گذاشتیم دشمنان ایشان را از ما بگیرند. اکنون باید انتقام رهبر شهیدمان گرفته شود، تا برای دشمنان خلیفهکشی مسلمین عادی نشود و آنها را از دست زدن به چنین اقدامی برحذر دارد. اگر این اقدام عادی شود، دیگر هیچ زمان بزرگان ما امنیت نخواهند داشت. پس آنها باید بترسند و این اقدام از نحوه رفتار ما نشات میگیرد.
میزبان برنامه «روحالامین» خبر داد: جالب است بدانید ایمن جابر، هنرمند لبنانی دعوت شده به برنامه همان فردی بود که خودروی حامل پیکر رهبر شهید را طراحی کرده بود. با اینکه بنده اصرار داشتم که در برنامه اشاره کنند، ولی ایشان هیچ اشارهای به این موضوع نکردند.