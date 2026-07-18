باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - انجمن کسب‌وکار ایتالیا هشدار داد که موج‌های گرمای شدید می‌تواند سالانه بین ۶ تا ۱۲ میلیارد یورو به اقتصاد این کشور خسارت وارد کند.

این انجمن اعلام کرد که گرمای شدید هزینه‌های انرژی را بالا برده، بهره‌وری نیروی کار را کاهش داده، کسب‌وکار‌ها را ناچار به سرمایه‌گذاری‌های جدید برای سازگاری با گرمای فزاینده کرده و درآمد برخی کسب و کار‌ها را کاهش می‌دهد.

این انجمن در بیانیه خود اعلام کرد: «زندگی با ۳۰ تا ۶۰ روز گرمای شدید در هر سال می‌تواند بین ۶ تا ۱۲ میلیارد یورو به اقتصاد ایتالیا زیان وارد کند».

نیکو گرونکی، رئیس انجمن گرمای شدید را «مالیات اقلیمی» توصیف کرد؛ عاملی که به گفته او اکنون به یک مؤلفه ساختاری در اقتصاد ایتالیا تبدیل شده است.

او گفت: «این پدیده بر سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، میزان هزینه مردم و حتی عادت‌های مصرفی، از جمله در بخش گردشگری تأثیر می‌گذارد».

منبع: آناتولی