محققان روشی جدید را کشف کرده‌اند که می‌تواند به درمان آسم و التهاب ریه کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که در مجله علمی "ایمنی" منتشر شد، نشان داد که تحریک عصب در گوش خارجی ممکن است به کاهش التهاب در ریه‌ها کمک کند و می‌تواند یک روش درمانی جدید در آینده باشد.

محققان شاخه گوش عصب واگ، تنها بخشی از این عصب که به سطح پوست می‌رسد را مطالعه کردند. در طول آزمایش‌ها، این شاخه در موش‌های آزمایشگاهی مبتلا به التهاب تنفسی آلرژیک تحریک شد.

این تحریک سطح پروتئین سیگنالینگ CGRPβ را در دستگاه تنفسی افزایش داد و التهاب ریه را به طور قابل توجهی کاهش داد. برعکس، هنگامی که فعالیت فیبر عصبی مهار شد، بیماری شدیدتر شد.

به گفته محققان، این روش برای اولین بار وجود یک مکانیسم عصبی را نشان داد که پوست گوش خارجی را به فرآیند‌های ایمنی در ریه‌ها متصل می‌کند. این می‌تواند راه را برای توسعه درمان‌های بیوالکترونیکی برای بیماری‌های التهابی، به جای درمان‌های دارویی سنتی، هموار کند.

اگرچه نتایج در حال حاضر محدود به حیوانات است، دانشمندان در حال حاضر روی یک کارآزمایی بالینی برای آزمایش اثربخشی یک دستگاه ویژه برای تحریک عصب گوش در بیماران مبتلا به آسم انسانی کار می‌کنند.

شایان ذکر است که مطالعه‌ای که توسط محققان برزیلی انجام شده است نیز نشان داده است که طب سوزنی در ناحیه گوش ممکن است به کاهش درد میگرن مزمن و کاهش تأثیر منفی آن بر زندگی روزمره کمک کند.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: آسم ، ریه ، التهاب ریه ، عصب گوش
خبرهای مرتبط
چرا افراد مبتلا به آسم ریه حساسی دارند؟ + فیلم
شیوع 5 تا 10 درصدی آسم در کودکان
آسم خطر ابتلا به آمبولي ريه را افزايش مي‌دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۲ ۲۹ تير ۱۴۰۵
آسمی ها باید انواع و اقسام هوای مناطق مختلف مملکت رو امتحان کنن و هر جا بهشون ساخت همونجا زندگی کنن چون آسم به آب و هوا مربوطه
۰
۰
پاسخ دادن
اطلاعیه درباره برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم
علت بی‌میلی فرزندان به مدرسه چیست؟ + فیلم
لغو امتحانات نهایی هرمزگان در روز سه‌شنبه
آخرین اخبار
اطلاعیه درباره برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم
لغو امتحانات نهایی هرمزگان در روز سه‌شنبه
علت بی‌میلی فرزندان به مدرسه چیست؟ + فیلم
یک فناوری جدید که می‌تواند صنعت نمایشگر‌ها را متحول کند
روز جهانی ماه؛ چرا جهان بزرگترین دستاورد فضایی را در ۲۰ جولای جشن می‌گیرد؟
تاثیر تماشای زیاد تلویزیون بر اندازه مغز و رابطه آن با زوال عقل
اطلاعاتی درز یافته از پیکسل ۱۱ a
پدیده ال نینو چه زمانی به اوج خود می‌رسد؟
استفاده بیش از حد از قطره‌های بینی و چشم چه خطراتی دارد؟
ظفرقندی: کمبود‌های دارویی نسبت به ماه‌های قبل کمتر شده است
سرمایه‌گذاری در دانش‌بنیان‌های آسیب‌دیده با مشوق مالیاتی حمایت می‌شود
سیطره چین بر سیستم‌های ربات انسان‌نما تا شش ماه آینده
روسیه گروه جدیدی از ماهواره‌های خدمات ارتباطی و اینترنتی را پرتاب کرد
ارتباط تپش قلب در حین استراحت با مشکلات اساسی سلامتی
فناوری فضایی، پیشران دیپلماسی فناوری و توسعه همکاری‌های بین‌المللی ایران+ فیلم
روند نوسازی مدارس هوشمندتر و به‌روزتر در حال انجام است
برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم در سراسر کشور به‌جز هرمزگان در ۳۰ تیر
کارآزمایی موفق درمان تومور مغزی بدخیم برای اولین بار در ایران + فیلم
هوش مصنوعی در خدمت کاهش شکست استارتاپ‌ها؛ طراحی پلتفرمی برای ارزیابی عملکرد تیم‌های نوآور
سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ از اوج سال ۱۴۰۳ فاصله گرفته است
سال تحصیلی آینده در تمام مقاطع تحصیلی به صورت حضوری برگزار خواهد شد + فیلم
اعتبار شرکت‌های نوپا و فناور به ۵ سال افزایش یافت
طرح صندلی هوشمند برای مدیریت سینما‌ها
چرا کلاس اول و ششم کانون افت تحصیلی هستند؟