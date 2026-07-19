باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که در مجله علمی "ایمنی" منتشر شد، نشان داد که تحریک عصب در گوش خارجی ممکن است به کاهش التهاب در ریه‌ها کمک کند و می‌تواند یک روش درمانی جدید در آینده باشد.

محققان شاخه گوش عصب واگ، تنها بخشی از این عصب که به سطح پوست می‌رسد را مطالعه کردند. در طول آزمایش‌ها، این شاخه در موش‌های آزمایشگاهی مبتلا به التهاب تنفسی آلرژیک تحریک شد.

این تحریک سطح پروتئین سیگنالینگ CGRPβ را در دستگاه تنفسی افزایش داد و التهاب ریه را به طور قابل توجهی کاهش داد. برعکس، هنگامی که فعالیت فیبر عصبی مهار شد، بیماری شدیدتر شد.

به گفته محققان، این روش برای اولین بار وجود یک مکانیسم عصبی را نشان داد که پوست گوش خارجی را به فرآیند‌های ایمنی در ریه‌ها متصل می‌کند. این می‌تواند راه را برای توسعه درمان‌های بیوالکترونیکی برای بیماری‌های التهابی، به جای درمان‌های دارویی سنتی، هموار کند.

اگرچه نتایج در حال حاضر محدود به حیوانات است، دانشمندان در حال حاضر روی یک کارآزمایی بالینی برای آزمایش اثربخشی یک دستگاه ویژه برای تحریک عصب گوش در بیماران مبتلا به آسم انسانی کار می‌کنند.

شایان ذکر است که مطالعه‌ای که توسط محققان برزیلی انجام شده است نیز نشان داده است که طب سوزنی در ناحیه گوش ممکن است به کاهش درد میگرن مزمن و کاهش تأثیر منفی آن بر زندگی روزمره کمک کند.

منبع: Lenta.ru