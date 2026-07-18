لابی حامی رژیم صهیونیستی که به اعضای کنگره کمک مالی ارائه می‌دهد، اعلام کرد از نمایندگانی که خواستار قطع کمک نظامی به تل‌آویو هستند دیگر حمایت نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس گزارش منتشر شده در نیویورک تایمز، کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) جمع‌آوری و اهدای کمک مالی به برخی نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا را متوقف کرده است.

 این تصمیم پس از آن گرفته شد که برخی دموکرات‌ها این هفته به طرحی رای دادند که در صورت تصویب شدن، تمام کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی را قطع می‌کند.

 این طرح را توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه ارائه کرده بود. او تنها جمهوری‌خواهی بود که از آن حمایت کرد و در مجموع، ۱۵ دموکرات و یک جمهوری خواه به این طرح رای مثبت دادند.

آیپک یکی از لابی‌های حامی رژیم صهیونیستی در ایالات متحده است که با نفوذ بر قانون‌گذاران آمریکایی، تلاش می‌کند کمک‌های نظامی آمریکا به تل‌آویو ادامه داشته باشد. این سازمان معمولا با جذب کمک‌های مالی از حامیان خود، از نامزد‌ها و نمایندگان همسو و حامی رژیم صهیونیستی در آمریکا حمایت می‌کند.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، لابی اسرائیل ، کنگره آمریکا
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