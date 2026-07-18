باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعهای که در مجله علمی "غذا و عملکرد" منتشر شد، نشان داد که عصاره جوانه بروکلی حاوی موادی است که به تقویت بافت استخوان کمک میکند.
در طول مطالعه، محققان با سلولهای بنیادی انسان که قادر به تبدیل به استئوبلاستها - سلولهای مسئول تشکیل بافت استخوانی جدید - هستند، کار کردند. آنها دریافتند که پس از مراقبت از این سلولها با عصاره جوانه بروکلی، سلولها تشکیل پایه معدنی استخوانهای آینده را تشدید کردند.
قویترین اثر با غلظتهای بالای عصاره مشاهده شد، جایی که فعالیت یک شاخص کلیدی تشکیل استخوان بیش از سه برابر افزایش یافت و فعالیت ژنهای مرتبط با رشد و معدنی شدن استخوان نیز افزایش یافت.
یکی دیگر از یافتههای مهم اثر عصاره، افزایش محافظت آنتیاکسیدانی در سلولها بود. دانشمندان خاطرنشان میکنند که استرس اکسیداتیو میتواند زوال بافت استخوان را تسریع کند و به ایجاد پوکی استخوان کمک کند، بنابراین کاهش آن ممکن است به طور غیرمستقیم از سلامت استخوانها حمایت کند.
محققان این مزایا را به محتوای بالای گلوکوزینولاتها، ترکیبات طبیعی فراوان در جوانههای بروکلی جوان، نسبت دادند. این گیاهان جوان حاوی مقادیر قابل توجهی بالاتر از بروکلی بالغ هستند.
یک مطالعه چینی که در مجله علمی Nutrients منتشر شد نیز نشان داد که ترکیب ترکیبات مشتق شده از کلم بروکلی با اسید آمینه لوسین ممکن است به کاهش سرعت از دست دادن عضلات مرتبط با سن کمک کند. این ترکیب آتروفی عضلانی، التهاب و مکانیسمهای مرتبط با تجزیه بافت عضلانی را کاهش میدهد.
منبع: Lenta.ru