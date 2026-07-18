باشگاه خبرنگاران جوان - وقتی فصل‌ها عوض می‌شوند اما روح در جا می‌زند. افراد مبتلا به افسردگی فصلی در بازه‌های زمانی خاصی از سال که دما به درجه مشخصی می‌رسد، دچار تغییرات رفتاری می‌شوند. احساس غمگینی مداوم، از دست دادن تمرکز، تغییر ناگهانی در اشتها و الگوی خواب و یک بی‌حوصلگی عمیق که با تغییر فصل برطرف می‌شود، از نشانه‌های اصلی این اختلال است.

آیا تا به حال شده با آمدن پاییز یا زمستان، احساس کنید بخشی از وجودتان سنگین شده است؟ آیا تابه‌حال فکر کرده‌اید که چرا با تغییر رنگ برگ‌ها و سرد شدن هوا، شادی از چهره‌تان می‌رود و جای خود را به غم و بی‌حوصلگی می‌دهد؟

احمد احمدی پور، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه در رادیو سلامت با اشاره به اینکه چرا روح ما با تغییر فصل‌ها همگام نمی‌شود و چگونه می‌توان از این سیاهچاله‌های فصلی نجات یافت، گفت: آنچه ما به عنوان افسردگی فصلی می‌شناسیم، یک اختلال شناخته شده در حوزه اعصاب و روان است که دقیقاً با تغییرات خلق و خوی فصلی در ارتباط است.