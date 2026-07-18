به دلیل احتمال حملات پهپادی، فنلاند تردد هوایی و دریایی خود را موقتا محدود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فنلاند به‌طور موقت تردد هوایی و دریایی در بخش شرقی خلیج فنلاند را محدود کرد. رسانه‌های دولتی این کشور می‌گویند این اقدام برای پیشگیری و در پی احتمال تهدید پهپادی انجام شده است.

نیرو‌های دفاعی فنلاند اعلام کردند محدودیت تردد دریایی در آب‌های ساحلی در جنوب‌شرق این کشور، از ساعت ۵:۴۵ صبح به وقت محلی آغاز شد.

هم‌زمان، حریم هوایی این منطقه نیز به‌طور موقت بسته شد.

به گفته مقام‌های فنلاندی، هدف از این اقدامات فراهم کردن امکان واکنش سریع نیرو‌های امنیتی در صورت ورود پهپاد‌های احتمالی بوده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی فنلاند، این اقدامات پس از حملات پهپادی اوکراین به اهدافی در خاک روسیه انجام شده است.

طی چند هفته اخیر، اوکراین حملات پهپادی دوربرد خود به داخل خاک روسیه را تشدید کرده است. این کشور که با کمبود نیروی انسانی مواجه است، به طور ویژه‌ای در جنگ به استفاده از پهپاد‌ها متکی بوده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: فنلاند ، تردد هوایی ، حمله پهپادی
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