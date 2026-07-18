باشگاه خبرنگاران جوان - آمریکا با هدف تضعیف و قطع توان پشتیبانی و واکنش ایران، زیرساختهای ارتباطی و لجستیکی مانند پلها، فرودگاهها و مراکز دیدهبانی را هدف قرار میدهد. این اقدامات میتواند در راستای فراهم کردن شرایط برای اجرای سناریوهای قدیمی واشنگتن درباره جزیره خارک و جلوگیری از اعزام نیروهای پشتیبان به این جزیره ارزیابی شود.
تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز همزمان با تحرکات و حملات آمریکا علیه زیرساختهای ارتباطی ایران، وارد مرحلهای تازه شده است. آمریکا از زمان جنگ تحمیلی رمضان تاکنون همواره با اشراف ژئوپلیتیکی و حاکمیت عملیاتی ایران بر تنگه هرمز مواجه بوده و تلاش کرده است این معادله راهبردی را به نفع خود تغییر دهد. هر چند چنین نقشهای با توجه به ژئوپلیتیک ایران و گستردگی راههای ارتباطی کشور قابل اجرا نیست و دشمن در این خصوص نیز ناکام خواهد ماند.
اما حالا در یک راهبرد جدید امریکا اقدام به حمله به پلها، فرودگاه، سکوی دیدبان دریایی و ... کرده است. موضوعی که نشان میدهد این موارد اقداماتی اولیه برای یک اقدام عملیاتی توسط امریکاست و پشت آن سناریویی خاصی نهفته است. با این حال به نظر میرسد آمریکا سعی دارد با قطع پشتیبانی نظامی در ایران، برنامه خود که از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه درباره جزایری مثل خارک مطرح کرده است را عملیاتی کند. در این برنامه آمریکا با زدن پلها و مراکز دیدهبانی سعی دارد از حضور نیروهای پشتیبانی برای مقابله با نیروهای خود در حمله به جزیره خارک جلوگیری کند تا بلکه بتواند در این خصوص به هدف خود برای تصاحب این جزیره دست یابد. از همین رو شاهد آن هستیم که مبادی ارتباطی از جمله پل و فرودگاه و ... را مورد هدف قرار میگیرد.
این در شرایطی است که نیرویهای نظامی کشورمان نیز در این زمینه آمادگی لازم را دارند و قطعا دشمن به اهداف خود در این حیطه دست نخواهد یافت. این موضوع زمانی معنادار میشود که جنگ شناختی در ضدانقلاب همزمان با نقشه دشمن برای زدن پلها و خطوط ارتباطی هماهنگ میشود و ضدانقلابی که بیشتر گرای حمله به ایران را میداد برای مردم جنوب دلسوزی میکند. با این حال، جمهوری اسلامی ایران در تمام این ماهها نشان داده است که با رصد مستمر تحولات و برخورداری از اشراف اطلاعاتی و عملیاتی بر این آبراه، اجازه هیچگونه اقدام مغایر با منافع ملی خود را در این گذرگاه راهبردی نداده است.
آمریکا در مقاطع مختلف کوشیده است کنترل و تسلط عملیاتی ایران بر تنگه هرمز را تضعیف کند. محاصره دریایی جنوب ایران، تلاش برای ایجاد مسیرهای ارتباطی جایگزین در جنوب تنگه هرمز و ...، از جمله برنامههایی بود که با مقاومت ایران و حفظ کنترل میدانی بر این آبراه، ناکام ماند. اکنون نیز واشنگتن که در تحقق اهداف خود موفق نبوده، با هدف قرار دادن زیرساختهای ارتباطی کشور تلاش میکند اشراف راهبردی ایران بر ترددهای دریایی را تضعیف کند.
حمله به برج دیدهبانی بندر چابهار نمادی از تاکتیک عملیاتی جدید آمریکا در این میان، حمله به «برج دیدهبان کلانتری بندر چابهار» در ۲۵ تیرماه، به نمادی از این تاکتیک عملیاتی جدید آمریکا برای هدف قرار دادن زیرساختهای مؤثر در اقتدار دریایی ایران تبدیل شده است. در همین راستا، سنتکام در پیامی بهصراحت اعلام کرد: «این برج بخشی از شبکه نظارت دریایی در امتداد سواحل دریای عمان بود که سپاه پاسداران دههها از آن برای ردیابی و هدف قرار دادن کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز استفاده میکرد.»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در بیانیهای اعلام کرد: «رژیم عهدشکن آمریکا بار دیگر و در میانه مذاکرات، با تصور تضعیف ایران، جنگی را که هیچگاه پایان نداده بود، رسماً از سر گرفت. اما پس از چند روز رویارویی با نیروهای مسلح و دریافت پاسخهای کوبنده، بهجای پذیرش شکست، رویکرد خود را تغییر داد و با ارتکاب جنایت جنگی، زیرساختهای غیرنظامی از جمله بیمارستان، پل، راهآهن، فرودگاه، بندر و مراکز مخابراتی را هدف قرار داد تا ناکامی خود در میدان نبرد را پنهان کند.» در ادامه این بیانیه آمده است: «کشورهای میزبان نیروهای متجاوز آمریکا که سرزمین خود را در اختیار این حملات قرار دادهاند، باید آماده دریافت پاسخ متناسب باشند و تمهیدات لازم را برای حفاظت از شهروندان خود اتخاذ کنند.» هدف آمریکا از این اقدامات، تضعیف توان پایش، رصد و کنترل هوشمند ایران بر این آبراه راهبردی و خدشه وارد کردن به اقتدار دریایی سپاه پاسداران است. با این حال، علاوه بر پاسخ نظامی ایران، این اقدامات نتوانسته است بر اشراف اطلاعاتی و عملیاتی جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز تأثیر تعیینکنندهای بگذارد. ادعای مداوم ترامپ درباره نابودی توان دریایی ایران هرچند در روزهای اخیر ادعاهایی درباره عبور برخی کشتیهای تجاری از بخش عمانی تنگه هرمز با هدف القای کاهش نقش ایران در این گذرگاه مطرح شده است، اما در عمل اقتدار نیروی دریایی سپاه و اشراف عملیاتی ایران بر منطقه همچنان پابرجاست.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا بارها مدعی شده است که نیروی دریایی ایران را از بین برده است، اما رخدادهای میدانی از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه تاکنون نشان میدهد این ادعاها تغییری در واقعیت ایجاد نکرده است. حاکمیت عملیاتی ایران بر تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین مؤلفههای امنیت دریایی منطقه به شمار میرود و هیچیک از اقدامات نظامی یا عملیات روانی آمریکا نتوانسته این معادله ژئوپلیتیکی را بر هم بزند.
منبع: فارس