باشگاه خبرنگاران جوان ؛ روژیار شعبانی خواه - وضعیت عارف غلامی به یکی از پروندههای مهم استقلال در روزهای اخیر تبدیل شده است. این مدافع که با وجود داشتن قرارداد با آبیپوشان در تمرینات تیم حضور ندارد، به دلیل تصمیم کادرفنی و مسائل فنی و انضباطی از حضور در برنامههای آمادهسازی استقلال منع شده و همچنان در انتظار مشخص شدن وضعیت خود است.
غلامی تمایلی به جدایی از استقلال ندارد و معتقد است با توجه به قرارداد معتبر خود، باید به تعهداتش در قبال باشگاه ادامه دهد. این بازیکن به مدیران باشگاه نیز اعلام کرده قصد فسخ قرارداد یا توافق برای جدایی را ندارد و اولویتش ادامه حضور در جمع آبیپوشان است.
با این حال، کادرفنی استقلال نگاه مثبتی به ادامه همکاری با این مدافع ندارد و نام او در برنامههای فنی فصل آینده دیده نمیشود. از همین رو مدیران باشگاه در تلاش هستند تا با برگزاری جلسهای با غلامی، راهکاری برای تعیین تکلیف نهایی این پرونده پیدا کنند.
شنیدهها حاکی از آن است که قرار است طی روزهای آینده جلسهای میان عارف غلامی، مدیران باشگاه استقلال و مسئولان مربوطه برگزار شود تا درباره آینده این بازیکن تصمیمگیری شود. در این نشست، طرفین درباره ادامه همکاری، نحوه اجرای قرارداد یا رسیدن به توافق برای پایان همکاری گفتوگو خواهند کرد.
مدیران استقلال امیدوارند این پرونده بدون ایجاد حاشیه و از طریق تعامل میان دو طرف به نتیجه برسد تا تمرکز کادرفنی به طور کامل روی آمادهسازی تیم برای فصل جدید معطوف شود.
با توجه به نزدیک شدن زمان آغاز رقابتهای فصل جدید، باشگاه استقلال قصد دارد هرچه سریعتر وضعیت بازیکنانی که خارج از برنامههای فنی قرار دارند را مشخص کند و پرونده عارف غلامی نیز یکی از مهمترین مواردی است که انتظار میرود طی روزهای آینده تعیین تکلیف شود.