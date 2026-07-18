باشگاه خبرنگاران جوان ـ استانداری خوزستان طی اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به پیشبینی هواشناسی خوزستان مبنی بر وقوع دماهای بالا طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در اغلب مناطق استان و در راستای مدیریت مصرف انرژی ، پایداری شبکه برق و تداوم خدمات رسانی به عموم و بنا به تصمیمات اتخاذ شده بدین شرح است:
فعالیت ادارات استان در روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۱ کاهش یافته و روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ بهصورت دورکاری خواهد بود.
۲- مراکز امدادی، درمانی ، آتشنشانی ها، اورژانس، بیمارستانها، ارایه دهنده خدمات شهری شهرداری ها و سایر مراکز ضروری از شمول این تصمیمات مستثنی هستند.
۳-نحوه فعالیت بانکها و شرکتهای بیمه بر اساس تصمیمات شورای هماهنگی بانکها و بیمه های استان و پس از هماهنگی با استانداری می باشد.