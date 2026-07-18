مدیران باشگاه استقلال در تلاش هستند تا با بازیکن فصل گذشته خود به توافق مالی برسند تا قرارداد او تمدید شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال که در روز‌های اخیر روند حفظ بازیکنان مورد نظر کادر فنی را با جدیت دنبال می‌کند، پس از توافق با محمدحسین اسلامی برای تمدید قرارداد، مذاکرات با علیرضا کوشکی را نیز در دستور کار قرار داد تا این بازیکن هم به حضور خود در جمع آبی‌پوشان ادامه دهد.

مدیران استقلال همزمان با نهایی شدن قرارداد اسلامی، جلساتی را با مدیربرنامه‌ها و نمایندگان کوشکی برگزار کردند و پیشنهاد خود را برای تمدید قرارداد این بازیکن ارائه دادند، اما دو طرف تاکنون بر سر مسائل مالی به نقطه مشترک نرسیده‌اند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که اختلاف مالی، تنها مانع موجود بر سر راه تمدید قرارداد کوشکی است و از نظر فنی، کادر استقلال علاقه‌مند به حفظ این بازیکن برای فصل آینده است. به همین دلیل مدیران باشگاه نیز تلاش می‌کنند با ادامه مذاکرات، فاصله موجود را کاهش داده و هرچه زودتر رضایت این بازیکن را برای امضای قرارداد جدید جلب کنند.

کوشکی که در فصل گذشته در مقاطع مختلف توانست عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد، یکی از بازیکنانی است که کادر فنی روی حفظ او برای فصل آینده تأکید دارد و به همین دلیل باشگاه قصد ندارد به سادگی مذاکرات با این بازیکن را متوقف کند.

در شرایطی که استقلال این روز‌ها همزمان پرونده تمدید قرارداد چند بازیکن کلیدی خود را دنبال می‌کند، مدیران باشگاه امیدوارند طی روز‌های آینده با برگزاری دور جدیدی از مذاکرات، اختلافات مالی با کوشکی نیز برطرف شود تا روند حفظ مهره‌های اصلی تیم مطابق برنامه پیش برود.

در صورت رسیدن طرفین به توافق نهایی، علیرضا کوشکی نیز در کنار محمدحسین اسلامی در فهرست بازیکنانی قرار خواهد گرفت که قرارداد خود را با استقلال برای ادامه همکاری تمدید کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند بخش مهمی از برنامه نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان برای حفظ شاکله تیم را تکمیل کند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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