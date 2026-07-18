باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ ناصر عتباتی امروز در جلسه بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های فرار مالیاتی استان که با حضور دادستان مرکز استان و مسئولان متولی برگزار شد، اظهار داشت: «با عزم جدی دستگاه قضایی و همکاری نهادهای متولی، تا کنون ۲ همت از درآمدهای فرار مالیاتی در استان وصول و به بیت‌المال بازگردانده شده است.

مقام ارشد قضایی آذربایجان‌غربی با تاکید بر لزوم به حداقل رسیدن فرارهای مالیاتی در استان، تصریح کرد: با افرادی که با دلال‌بازی، سفته‌بازی و تاسیس شرکت‌های صوری تلاش می‌کنند قوانین را دور بزنند، برخورد قاطعی صورت خواهد گرفت. حرکت به سمت عدالت مالیاتی و رفع تبعیض، تنها با پیشگیری از جرایم مالیاتی و سد کردن راه‌های فرار محقق می‌شود.

وی پرداخت مالیات را پیش‌شرط توسعه و رفاه شهروندان دانست و افزود: قانون پرداخت مالیات برای همه یکسان است و هر کس طبق درآمد واقعی خود مکلف به پرداخت حقوق دولتی است. ملاک برخورد دستگاه قضایی، اقدامات متقلبانه، مجرمانه و پنهان‌کاری سودجویانی است که با مخفی کردن درآمدهای کلان خود از قانون سرپیچی می‌کنند و قضا در احقاق حقوق بیت‌المال با هیچ‌کس مماشات نخواهد کرد.

تشکیل ۱۴۰۰ پرونده فرار مالیاتی در آذربایجان‌غربی

در ادامه این جلسه، حسین مجیدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌غربی با تبیین مرز میان بدهی مالیاتی و جرم فرار مالیاتی، گفت: ورود مدعی‌العموم به این حوزه، متمرکز بر رفتارهای مجرمانه و متقلبانه است، نه بدهی‌های عادی مالیاتی که پیگیری آن‌ها بر عهده اداره‌کل امور مالیاتی است.

دادستان مرکز استان با اعلام اینکه تاکنون ۱۴۰۰ فقره پرونده فرار مالیاتی در استان تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: مقابله با فرار مالیاتی، ایجاد درآمد پایدار برای دولت جهت ارائه خدمات بهتر و باکیفیت‌تر به مردم است و اگر مالیات‌ها به درستی وصول شود، اداره امور کشور و خدمت‌رسانی به شهروندان با کیفیت بسیار بالاتری انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در پایان این نشست، تصمیمات و مصوباتی هم جهت هم‌افزایی بیشتر میان دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی و مالیاتی استان برای شناسایی گلوگاه‌های فساد مالیاتی به تصویب اعضا رسید.