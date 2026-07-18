مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق تهران از بازگشت واحد بخار شماره ۳ نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از انجام موفق عملیات تعمیرات اساسی و تعویض لوله‌های واتروال بویلر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق تهران از بازگشت واحد بخار شماره ۳ نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از انجام موفق عملیات تعمیرات اساسی و تعویض لوله‌های واتروال بویلر خبر داد و گفت: این واحد با هدف افزایش قابلیت بهره‌برداری مطمئن، رفع محدودیت‌های بهره‌برداری و تقویت پایداری شبکه سراسری برق، پس از ۵۵ روز عملیات فشرده تعمیراتی، مجدداً وارد مدار شد.

یعقوب روحی، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق تهران، با اعلام این خبر اظهار داشت: واحد بخار شماره ۳ نیروگاه بعثت، پس از انجام موفق عملیات تعمیرات اساسی و تعویض لوله‌های واتروال بویلر، در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ با موفقیت به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

وی افزود: این واحد به دلیل فرسودگی گسترده، نشتی در لوله‌های واتروال بویلر و افزایش خروج‌های اضطراری، با محدودیت جدی در بهره‌برداری مواجه شده بود؛ به‌گونه‌ای که امکان تولید مستمر را از دست داده و تنها با ظرفیت حدود ۴۰ مگاوات و به‌صورت محدود در مدار قرار می‌گرفت. ادامه بهره‌برداری در چنین شرایطی، علاوه بر کاهش راندمان تولید، می‌توانست موجب تشدید آسیب به تجهیزات و افزایش ریسک‌های فنی تولید شود؛ از این‌رو، با برنامه‌ریزی در چارچوب برنامه‌های گذر از پیک تابستان، این واحد از ابتدای خردادماه برای انجام تعمیرات اساسی از مدار خارج شد.

روحی با اشاره به اجرای عملیات گسترده و تخصصی تعمیراتی تصریح کرد: در این پروژه، بیش از ۴۵۰ شاخه لوله ۶ متری واتروال به همراه فین‌های مربوطه با بهره‌گیری از توان فنی متخصصان و بر اساس استاندارد‌های فنی، تعویض شد و پس از انجام آزمون‌های تخصصی، تست‌های هیدرواستاتیک، راه‌اندازی و کنترل عملکرد تجهیزات، واحد با موفقیت آماده بهره‌برداری شد.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق تهران تأکید کرد: با اجرای این پروژه، مشکل خروج‌های مکرر واحد برطرف شده، قابلیت اطمینان تجهیزات به شکل قابل توجهی افزایش یافته و ظرفیت تولید این واحد از حدود ۴۰ مگاوات به ۶۵ مگاوات ارتقا یافته است؛ موضوعی که نقش مؤثری در افزایش توان تولید نیروگاه بعثت و تأمین برق پایدار و مطمئن شبکه سراسری کشور در ادامه پیک مصرف تابستان خواهد داشت.

وی این دستاورد را حاصل برنامه‌ریزی منسجم، مدیریت فنی، تلاش شبانه‌روزی کارکنان متخصص و همکاری مؤثر مجموعه شرکت تولید نیروی برق تهران، شرکت مدیریت تولید برق بعثت و تیم‌های اجرایی و فنی دانست و افزود: اجرای به‌موقع پروژه‌های تعمیراتی و بازگرداندن واحد‌های نیروگاهی به مدار تولید، یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های این شرکت برای افزایش آمادگی عملیاتی نیروگاه‌های تابعه و پشتیبانی از پایداری شبکه برق کشور است.

روحی در پایان، از تلاش‌های صادقانه و شبانه‌روزی تمامی مدیران، کارشناسان، مهندسان، کارکنان بهره‌برداری، تعمیرات، پشتیبانی و همه دست‌اندرکاران اجرای این پروژه قدردانی کرد و اظهار داشت: تحقق این دستاورد ارزشمند، نتیجه همدلی، تخصص و تعهد مجموعه کارکنان صنعت برق است که با احساس مسئولیت، زمینه بازگشت این واحد به مدار تولید را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کردند.

برچسب ها: مدار برق ، نیروگاه بعثت
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