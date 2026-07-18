مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در بخشی از آزادراه تهران–کرج–قزوین و تردد روان در محور‌های شمالی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در بخشی از آزادراه تهران–کرج–قزوین و تردد روان در محورهای شمالی خبر داد و اعلام کرد که چهار محور در استان هرمزگان و لرستان همچنان مسدود هستند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محورهای شمالی از جمله جاده‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و هیچ‌گونه مداخلات جوی در این محورها گزارش نشده است.

وی افزود: در سایر محورهای مواصلاتی کشور، ترافیک در آزادراه تهران–کرج–قزوین در محدوده پل کلاک تا استاندارد سنگین و در آزادراه قزوین–کرج در محدوده مهرشهر نیمه‌سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از تداوم انسداد چهار محور خبر داد و گفت: محور حاجی‌آباد–بندرعباس در مسیر رفت و برگشت در محدوده‌های رودخانه شور و ایست بازرسی شهید میرزایی، محور بندرعباس–رودان در محدوده پل سرزه و تونل شماره ۲، محور خرم‌آباد–کوهدشت در محدوده پل‌های گل‌متلی و پیش از سه‌راهی کوهدشت و محور بندرعباس–خمیر در محدوده پل گل‌متلی همچنان مسدود هستند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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